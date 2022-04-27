Что сказал Путин генсеку ООН про «Азовсталь»: последние новости по Украине 27 апреля

«Там ситуация сложная, и, может быть, и трагическая. Но она простая, на самом деле. Там нет боевых действий. Они закончены. Нет боевых действий в Мариуполе, они прекращены. Завод «Азовсталь» полностью изолирован. Я отдал приказ не проводить там штурмовых действий. Там не ведется боевых действий», – цитирую Путин РИА Новости.