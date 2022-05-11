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Posted 11 мая 2022, 09:57

Published 11 мая 2022, 09:57

Modified 17 сентября 2022, 07:31

Updated 17 сентября 2022, 07:31

Боевые действия на Украине 11 мая 2022: где граница ЛНР на карте спецоперации

Боевые действия на Украине 11 мая 2022: где граница ЛНР на карте спецоперации

11 мая 2022, 09:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
До прежней границы Луганской Народной Республики дошли части народной милиции, доложило Минобороны РФ. Выходу на рубеж административной территории республики предшествовала зачистка укрепрайона Попасная, бои за который шли с февраля 2022.

Город Попасная находится на западе ЛНР. Недолгое время в 2014-м году он был частью ЛНР, провозгласившей независимость, но перешел под контроль украинской власти в Киеве в июле 2014.

Бои за Попасную начались еще в первые недели спецоперации РФ по освобождению Донбасса – в феврале 2022, сообщает РИА Новости. Но укрепленную оборону, подготовленную в несколько эшелонов, было не просто прорвать. Город является перекрестком дорог на Артемовск, Лисичанск, Красноармейск и Светлодарск.

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Об успешной зачистке Попасной и знаковом выходе частей народной милиции ЛНР на границу республики объявил специальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 10 мая 2022.

Актуальная карта спецоперации, по сообщениям официальных российских СМИ может выглядеть сейчас так.

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#Политика#Спецоперация#Минобороны#Боевые действия#ЛНР
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