Боевые действия на Украине 11 мая 2022: где граница ЛНР на карте спецоперации

Бои за Попасную начались еще в первые недели спецоперации РФ по освобождению Донбасса – в феврале 2022, сообщает РИА Новости. Но укрепленную оборону, подготовленную в несколько эшелонов, было не просто прорвать. Город является перекрестком дорог на Артемовск, Лисичанск, Красноармейск и Светлодарск.