Боевые действия на Украине 11 мая 2022: где граница ЛНР на карте спецоперации

Posted 11 мая 2022, 09:57
Published 11 мая 2022, 09:57
Modified 17 сентября 2022, 07:31
Updated 17 сентября 2022, 07:31
Город Попасная находится на западе ЛНР. Недолгое время в 2014-м году он был частью ЛНР, провозгласившей независимость, но перешел под контроль украинской власти в Киеве в июле 2014.
Бои за Попасную начались еще в первые недели спецоперации РФ по освобождению Донбасса – в феврале 2022, сообщает РИА Новости. Но укрепленную оборону, подготовленную в несколько эшелонов, было не просто прорвать. Город является перекрестком дорог на Артемовск, Лисичанск, Красноармейск и Светлодарск.
Об успешной зачистке Попасной и знаковом выходе частей народной милиции ЛНР на границу республики объявил специальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 10 мая 2022.