Карта завода «Азовсталь» в Мариуполе: что происходит 22 апреля после отмены штурма

Posted 22 апреля 2022, 03:08
Published 22 апреля 2022, 03:08
Modified 17 сентября 2022, 07:27
Updated 17 сентября 2022, 07:27
21 апреля Президент РФ Владимир Путин приказал отменить штурм металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. «Мы должны думать о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров», - заявил президент. Перед этим министр обороны Сергей Шойгу доложил, что для «завершения работы на «Азовстали» требовалось еще 3-4 дня.
«Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», - решил Путин. Президент еще раз предложил сдаться заблокированным на «Азовстали» военнослужащим Украины, и подчеркнул, что пленным гарантируется жизнь и достойное обращение.
На территории комбината «Азовсталь» находятся бункеры, которые уходят под землю на 3–4 яруса. В результате солдат ВСУ «с воздуха трудно достать». «Там до восьми этажей в глубину. Хорошего советского бетона. И не каждая бомба его возьмет. И всё это усложняет процесс зачистки», — цитируют российских военнослужащих «Известия».
Но у подразделений ВСУ, блокированных на «Азовстали» проблемы с продовольствием. «Склад продовольствия на «Азовстали» разбит. Продуктов у обороняющихся осталось, как говорят военные, максимум на две недели», - сообщает репортёр ВГТРК Александр Сладков в своем Телеграм-канале.
Как выглядит осада металлургического комбината в реальности. «Одни силовики укрепляются, видя перед собой противника, другие, имея впереди незанятые пространства, аккуратно, без спешки после огневого налёта продвигаются вперёд, занимая ничейную полосу. Третьи подтягиваются к остальным. Это не есть штурм — это блокада с постоянным беспокойством противника, чтоб тот не просто сидел и чах без провизии, а испытывал давление, стресс и беспокойство, чтоб был повод подумать о сдаче», - пишет Сладков.
Войска РФ и силы ДНР окружили город Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Он взят под контроль, но бои продолжаются вокруг завода «Азовсталь», где остаются части националистического полка «Азов», против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.
Ранее, по информации Минобороны РФ, под Мариуполем неоднократно сбивали вертолеты, отправленные для эвакуации командиров нацбатальона «Азов».