Карта завода «Азовсталь» в Мариуполе: что происходит 23 апреля после отмены штурма

На территории комбината «Азовсталь» находятся бункеры, которые уходят под землю на 3–4 яруса. В результате солдат ВСУ «с воздуха трудно достать». «Там до восьми этажей в глубину. Хорошего советского бетона. И не каждая бомба его возьмет. И всё это усложняет процесс зачистки», — цитируют российских военнослужащих «Известия».