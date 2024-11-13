Детские правозащитники со всей России собрались в Новосибирске

Один из проектов, которые успешно реализуются в Новосибирской области —«От нуля до четырех». Проект «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4 лет» был инициирован уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. В результате, с мая прошлого года нашей области дополнительно удалось на 65% сократить количество ребятишек до четырёх лет в учреждениях соцобслуживания.