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Posted 13 ноября, 08:53

Published 13 ноября, 08:53

Modified 13 ноября, 08:55

Updated 13 ноября, 08:55

Одним из спикеров форума стала Мария Львова-Белова

Детские правозащитники со всей России собрались в Новосибирске

13 ноября 2024, 08:53
Фото: nso.ru. Одним из спикеров форума стала Мария Львова-Белова
Детские омбудсмены обсуждают в Новосибирской области лучшие инструменты профилактики социального сиротства, сообщили в пресс-службе регионального правительства

Новосибирская область стала площадкой для обсуждения лучших региональных практик защиты детей. Всероссийский форум по профилактике социального сиротства «Жить и воспитываться в семье» проходит в нашем регионе 13–14 ноября.

В ходе пленарной сессии форума участников приветствовали губернатор Андрей Травников и уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Также Мария Львова-Белова зачитала обращение президента России Владимира Путина к участникам форума, в режиме видеообращения успешной работы пожелал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Мария Львова-Белова в своём обращении к участникам форума отметила: «Новосибирская область — это регион, который я посетила первым после вступления в должность. И вот уже на протяжении трёх лет мы активно сотрудничаем. Андрей Александрович всегда откликается на любые просьбы, предложения. Огромная за это благодарность вам и всей вашей команде»

Андрей Травников поблагодарил Марию Львову-Белову за предложение провести этот форум в нашем регионе.

«Нам удалось выстроить межведомственную систему профилактики социального сиротства. Она объединила не только органы власти, учреждения системы профилактики, но и институты гражданского общества, социально ориентированный бизнес. Есть эффективные наработки и, конечно же, мы хотим познакомиться с опытом других регионов по обеспечению права детей жить и воспитываться в семье. дна из наших наработок — создание универсальных сервисов для семьи в различных ситуациях. За три года мы внедрили более 150 практик и технологий сопровождения семей с детьми. В их основе — индивидуальный подход. Это площадки для семейной реабилитации, для организации полезной досуговой занятости подростков и родителей, школы обучения родителей, гостиницы для женщин с детьми. Мы выстроили систему предоставления соцуслуг по принципу „одного окна“, комплексно подходим к сопровождению семей с детьми», — рассказал глава региона.

Один из проектов, которые успешно реализуются в Новосибирской области —«От нуля до четырех». Проект «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4 лет» был инициирован уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. В результате, с мая прошлого года нашей области дополнительно удалось на 65% сократить количество ребятишек до четырёх лет в учреждениях соцобслуживания.

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