Шестой центр цифрового образования детей «ИT-куб» открыли в регионе

Posted 16 октября, 09:08
Published 16 октября, 09:08
Modified 16 октября, 09:10
Updated 16 октября, 09:10
В первый год работы центра «ИT-куб» планируется обучение 200 детей. В 2025-2026 учебном году обучение будет организовано для 400 обучающихся от 5 до 18 лет.
В церемонии открытия принял участие министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь, который отметил, что в области создана разветвленная сеть образовательных площадок по ИТ-направлению.
«На уровне регионального правительства решается задача по обеспечению равных возможностей для получения образования и творческого развития ребят из сельских и городских школ. Помимо Новосибирска, ИТ-кубы открыты в Татарске и Карасуке. Также на базе школ создано полсотни специализированных ИТ-классов и 382 центра естественнонаучной и технологической направленностей „Точка роста“, в которых мы ведем профориентационную работу и развиваем цифровые компетенции школьников», — подчеркнул глава Минцифры.
ИТ-куб создан на базе Дома детского творчества Куйбышевского района. Здесь будет организована внеурочная работа по семи программам обучения: «Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Кибергигиена и работа с большими данными», «Алгоритмика и логика», «Мобильная разработка», «Основы программирования микроконтроллеров на базе платформы Arduino», «Системное администрирование».
«За счет средств областного бюджета проведен капитальный ремонт кровли и фасада здания. В рамках соглашений между министерством образования Новосибирской области и администрацией Куйбышевского района закуплено оборудование и мебель на сумму почти в 25 миллионов рублей», — сообщил начальник управления материальных ресурсов министерства образования региона Сергей Шарф.
Также на базе Дома детского творчества совместно с региональным центром выявления и поддержки одаренных детей «Альтаир» развивается инженерное направление в рамках Национальной технологической олимпиады, проводятся занятия по летательной робототехнике, современной энергетике, реализуются программы Лицея Академии Яндекс.