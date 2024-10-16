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Posted 16 октября, 09:08

Published 16 октября, 09:08

Modified 16 октября, 09:10

Updated 16 октября, 09:10

Здесь могут заниматься дети в возрасте от 5 до 18 лет

Шестой центр цифрового образования детей «ИT-куб» открыли в регионе

16 октября 2024, 09:08
Фото: nso.ru
Здесь могут заниматься дети в возрасте от 5 до 18 лет
В Куйбышевском районе о федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» начал работу центр цифрового образования детей «ИT-куб», сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

В первый год работы центра «ИT-куб» планируется обучение 200 детей. В 2025-2026 учебном году обучение будет организовано для 400 обучающихся от 5 до 18 лет.

В церемонии открытия принял участие министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь, который отметил, что в области создана разветвленная сеть образовательных площадок по ИТ-направлению.

«На уровне регионального правительства решается задача по обеспечению равных возможностей для получения образования и творческого развития ребят из сельских и городских школ. Помимо Новосибирска, ИТ-кубы открыты в Татарске и Карасуке. Также на базе школ создано полсотни специализированных ИТ-классов и 382 центра естественнонаучной и технологической направленностей „Точка роста“, в которых мы ведем профориентационную работу и развиваем цифровые компетенции школьников», — подчеркнул глава Минцифры.

ИТ-куб создан на базе Дома детского творчества Куйбышевского района. Здесь будет организована внеурочная работа по семи программам обучения: «Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Кибергигиена и работа с большими данными», «Алгоритмика и логика», «Мобильная разработка», «Основы программирования микроконтроллеров на базе платформы Arduino», «Системное администрирование».

«За счет средств областного бюджета проведен капитальный ремонт кровли и фасада здания. В рамках соглашений между министерством образования Новосибирской области и администрацией Куйбышевского района закуплено оборудование и мебель на сумму почти в 25 миллионов рублей», — сообщил начальник управления материальных ресурсов министерства образования региона Сергей Шарф.

Также на базе Дома детского творчества совместно с региональным центром выявления и поддержки одаренных детей «Альтаир» развивается инженерное направление в рамках Национальной технологической олимпиады, проводятся занятия по летательной робототехнике, современной энергетике, реализуются программы Лицея Академии Яндекс.

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#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школьники#IT
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