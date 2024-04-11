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Права забрали

Новосибирцев лишили водительских прав: они числились на учете у нарколога

11 апреля 2024, 01:50
Фото: 1MI
Права забрали

Двух состоящих на учете у нарколога новосибирских водителей лишили прав

В Новосибирской области через суд забрали водительские права у двух автомобилистов. Стала известна причина.

Все случилось в Краснозерском районе. Выяснилось, что два водителя числились на учете у нарколога. Они имели зависимости и не имели права с ними управлять автомобилем. Прокуратура подала иск в суд с требование лишить мужчин водительских прав и изъять их.

Суд согласился и удовлетворил иск. Теперь новосибирцы, страдающие заболеваниями, при которых запрещено управлять машиной, лишены права управления транспортными средствами.

Напомним, ранее мы рассказали, как иностранцы оккупировали психбольницу, которые хотели получить права ГИБДД. Дело в том, что с 1 апреля вступили в силу новые правила, которые обязывают пройти медосвидетельствование. О всех изменениях мы уже писали.

Полсотни иностранцев оккупировали новосибирскую психбольницу
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