В мэрии рассказали, когда закончится отопительный сезон в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:50
Updated Сегодня, 04:50
Приближается весна, и значит, скоро отопление новосибирцам не потребуется. В связи с этим в мэрии напомнили правила выбора даты отключения тепла в домах города.
Отопление в домах отключат, когда среднесуточная температура воздуха будет держаться выше +8 градусов пять суток подряд. Обратите внимание, речь именно о средней температуре за сутки, а не о дневных показателях.
Точную дату отключения отопления выберет рабочая группа при департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города.
После определения даты мэрия выпустит постановление, в котором будет указана дата завершения отопительного сезона.
Также мы посмотрели, когда отключали отопление в предыдущие восемь лет. Получилась любопытная статистика.