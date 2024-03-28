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В мэрии рассказали, когда закончится отопительный сезон в Новосибирске

В мэрии рассказали, когда закончится отопительный сезон в Новосибирске

28 марта 2024, 04:30
Фото: 1MI
Завершение отопительного сезона и выключение тепла в квартирах не привязано к конкретной дате, а зависит от погодных условий и решения городских властей.

Приближается весна, и значит, скоро отопление новосибирцам не потребуется. В связи с этим в мэрии напомнили правила выбора даты отключения тепла в домах города.

Отопление в домах отключат, когда среднесуточная температура воздуха будет держаться выше +8 градусов пять суток подряд. Обратите внимание, речь именно о средней температуре за сутки, а не о дневных показателях.

Точную дату отключения отопления выберет рабочая группа при департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города.

После определения даты мэрия выпустит постановление, в котором будет указана дата завершения отопительного сезона.

Также мы посмотрели, когда отключали отопление в предыдущие восемь лет. Получилась любопытная статистика.

Когда в Новосибирске отключат отопление в 2024 году — даты за последние 8 лет
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#Общество#Новосибирск#Погода#Отопление#Температура#Весна#Алёна Рогонова
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