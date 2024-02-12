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В СГК объяснили огромные клубы дыма на ТЭЦ-3 в Новосибирске

В СГК объяснили происхождение необычного дыма на ТЭЦ-3 в Новосибирске

12 февраля 2024, 14:00
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

В СГК объяснили огромные клубы дыма на ТЭЦ-3 в Новосибирске

Днем 12 февраля в Новосибирске обратили внимание на необычно густой дым, который идет с территории ТЭЦ-3. Видео опубликовал Telegram-канал АСТ-54 Black.

Корреспонденту Atas.info в пресс-службе СГК пояснили, что это плановая технологическая процедура.

Дыма не было. ТЭЦ-3 работает в штатном режиме, был технологический выброс пара на одном из котлов, — объяснила пресс-секретарь СГК Наталия Барсукова.
Видео: Telegram-канал АСТ-54 Black

В феврале жители левого берега Новосибирска подали коллективный иск в суд. Они требуют выплатить каждому пострадавшему от коммунальных аварий 10 тысяч рублей за каждый день страданий.

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#Общество#Видео#Новосибирск#Дым#СГК#Алёна Рогонова#ТЭЦ-3
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