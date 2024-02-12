В СГК объяснили происхождение необычного дыма на ТЭЦ-3 в Новосибирске

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:56
Корреспонденту Atas.info в пресс-службе СГК пояснили, что это плановая технологическая процедура.
Дыма не было. ТЭЦ-3 работает в штатном режиме, был технологический выброс пара на одном из котлов, — объяснила пресс-секретарь СГК Наталия Барсукова.
В феврале жители левого берега Новосибирска подали коллективный иск в суд. Они требуют выплатить каждому пострадавшему от коммунальных аварий 10 тысяч рублей за каждый день страданий.