В СГК объяснили происхождение необычного дыма на ТЭЦ-3 в Новосибирске

Днем 12 февраля в Новосибирске обратили внимание на необычно густой дым, который шел с территории ТЭЦ-3. Видео опубликовал Telegram-канал АСТ-54 Black.