Инженер из Новосибирска построил дом на колесах. Теперь туристы глазеют на его жилье

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Андрей Тимофеев всегда увлекался альпинизмом и активным отдыхом на природе. В 2018 году он задумался о покупке жилья с помощью ипотеки, но, проведя расчеты, понял, что сможет позволить себе только половину квартиры на окраине города. Тогда он обратил внимание на картинки зарубежных домов на колесах в интернете и решил построить такой же.
Первым делом Андрей сварил металлическую конструкцию, утеплил ее пенопластом и обложил сайдингом. Затем он приступил к созданию интерьера: мебель, печь, двери. Весь процесс строительства занял две зимы, и в результате получился полноценный дом на колесах.
Внутри дома разместилась квартира-студия на пять спальных мест. Есть кухня-гостиная с диваном-кроватью, печь для отопления и нагрева воды, кухня с газовыми плитами, спальное место для двух человек и отдельный санузел с душем и биотуалетом. Дом оснащен системой отопления на солярке и солнечными батареями на крыше.
Жена Андрея поддерживала его проект и помогала ему в строительстве. В итоге, они создали уютное жилье для своей семьи. Андрей потратил на строительство около 1,5 миллиона рублей, что по его словам, стоит примерно половину стоимости квартиры в Новосибирске, пишет КП-Новосибирск.
Андрей уверен, что каждый может построить такой дом своими руками, если будет иметь желание. Теперь его дом привлекает туристов из разных городов России, даже из-за рубежа. Инспекторы ГИБДД, которые впервые увидели его дом на дороге, были шокированы, но после проверки всех необходимых документов пожелали Андрею счастливого пути.