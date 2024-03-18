Инженер из Новосибирска построил дом на колесах. Теперь туристы глазеют на его жилье

Андрей Тимофеев всегда увлекался альпинизмом и активным отдыхом на природе. В 2018 году он задумался о покупке жилья с помощью ипотеки, но, проведя расчеты, понял, что сможет позволить себе только половину квартиры на окраине города. Тогда он обратил внимание на картинки зарубежных домов на колесах в интернете и решил построить такой же.