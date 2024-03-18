atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:50

Published Сегодня, 01:50

Modified Сегодня, 01:52

Updated Сегодня, 01:52

Так выглядит дом на колесах

Инженер из Новосибирска построил дом на колесах. Теперь туристы глазеют на его жилье

18 марта 2024, 01:50
Фото: Наталья Тимофеева/КП-Новосибирск
Так выглядит дом на колесах

Инженер из Новосибирска построил дом на колесах, сэкономив на квартире

Инженер из Новосибирска решил построить дом на колесах своими руками. У него получилось это сделать через два года. Как сейчас выглядит дом и какие были сложности?

Андрей Тимофеев всегда увлекался альпинизмом и активным отдыхом на природе. В 2018 году он задумался о покупке жилья с помощью ипотеки, но, проведя расчеты, понял, что сможет позволить себе только половину квартиры на окраине города. Тогда он обратил внимание на картинки зарубежных домов на колесах в интернете и решил построить такой же.

Первым делом Андрей сварил металлическую конструкцию, утеплил ее пенопластом и обложил сайдингом. Затем он приступил к созданию интерьера: мебель, печь, двери. Весь процесс строительства занял две зимы, и в результате получился полноценный дом на колесах.

Фото: Наталья Тимофеева/КП-Новосибирск
Как бюджетно отдохнуть в ОАЭ зимой: история туристки из Новосибирска
Узнать подробнее

Внутри дома разместилась квартира-студия на пять спальных мест. Есть кухня-гостиная с диваном-кроватью, печь для отопления и нагрева воды, кухня с газовыми плитами, спальное место для двух человек и отдельный санузел с душем и биотуалетом. Дом оснащен системой отопления на солярке и солнечными батареями на крыше.

Жена Андрея поддерживала его проект и помогала ему в строительстве. В итоге, они создали уютное жилье для своей семьи. Андрей потратил на строительство около 1,5 миллиона рублей, что по его словам, стоит примерно половину стоимости квартиры в Новосибирске, пишет КП-Новосибирск.

Андрей уверен, что каждый может построить такой дом своими руками, если будет иметь желание. Теперь его дом привлекает туристов из разных городов России, даже из-за рубежа. Инспекторы ГИБДД, которые впервые увидели его дом на дороге, были шокированы, но после проверки всех необходимых документов пожелали Андрею счастливого пути.

Путешественники доехали по стране на старом «Москвиче» до Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Путешественник из Новосибирска создал фильм о восхождении на ЭверестИспанский путешественник Хулио проехал на мотоцикле по Новосибирской областиПутешественник Федор Конюхов установил новый мировой рекорд на паралете
#Общество#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Дом#Туристы#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Секрет ажурных блинов на Масленицу раскрыла повар-блогер из Новосибирска
13 марта, 01:49
Актер Никита Кологривый устроил скандал после встречи с фанатами
Вчера, 02:52
Стали известны имена первых победителей викторины — кому досталась квартира и машина
16 марта, 07:30
Павел Прилучный снялся вместе с женой в комедии «Неприличные гости». Смотрим трейлер
16 марта, 04:50
Цирковая гимнастка сорвалась с высоты на шоу Гии Эрадзе в Новосибирске
Вчера, 03:31
Блогер Мамикс полетел по миру, чтобы купить лотерейные билеты на 1 миллион рублей
Вчера, 03:51