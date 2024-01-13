Путешественники доехали по стране на старом «Москвиче» до Новосибирска

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Updated Сегодня, 03:43
Путешественники на «Москвиче» смогли доехать из Москвы до Новосибирска. Теперь они планируют продолжить свой путь на самый север Якутии.
— У нас много друзей там [В Новосибирске], поэтому мы не могли проехать мимо. Сняли сюжет небольшой для нашего сериала, — поделился с Сибкрай ru Алексей Жирухин.
Хотя команда лишь проездом была в Новосибирске, у них все же удалось подружиться с местными жителями и провести время в городе.
— Мы едем в Арктику на самый север Якутии на самом дешевом «Москвиче» и демонстрируем, что для путешествий по стране не нужны внедорожники и миллионные бюджеты, — рассказал путешественник.
Ранее путешественники уже успели добраться до ЯНАО и Архангельска.