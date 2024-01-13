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Путешествие началось на «Москвиче»

Путешественники доехали по стране на старом «Москвиче» до Новосибирска

13 января 2024, 03:41
Фото: Алексей Жирухин/ВКонтакте
Путешествие началось на «Москвиче»
Путешественники на «Москвиче» совершили путешествие из Москвы до Новосибирска.

Путешественники на «Москвиче» смогли доехать из Москвы до Новосибирска. Теперь они планируют продолжить свой путь на самый север Якутии.

— У нас много друзей там [В Новосибирске], поэтому мы не могли проехать мимо. Сняли сюжет небольшой для нашего сериала, — поделился с Сибкрай ru Алексей Жирухин.

Хотя команда лишь проездом была в Новосибирске, у них все же удалось подружиться с местными жителями и провести время в городе.

— Мы едем в Арктику на самый север Якутии на самом дешевом «Москвиче» и демонстрируем, что для путешествий по стране не нужны внедорожники и миллионные бюджеты, — рассказал путешественник.

Ранее путешественники уже успели добраться до ЯНАО и Архангельска.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Россия#Путешествие#Эмилия Губарева
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