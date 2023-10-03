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Испанец подружился с новосибирцами

Испанский путешественник Хулио проехал на мотоцикле по Новосибирской области

3 октября 2023, 05:50
Фото: "Краснозерская новь". 
Испанец подружился с новосибирцами
Испанский путешественник-мотоциклист Лескано Кэролл Хулио Эстебан проехал по Новосибирской области, где встретился со своими друзьями и получил помощь в ремонте мотоцикла от местных байкеров.

Путешественник из Испании, который ездит по миру на мотоцикле, прокатился по Новосибирской области. В воскресенье, 1 октября, он остановился в Краснозёрском районе. Этот путешественник уже не первый раз посещает эту область.

В 2018 году Лескано Кэролл Хулио Эстебан познакомился с жителями Краснозёрска, когда ехал из Испании через Казахстан на Дальний Восток, где ему пришлось сделать вынужденную остановку в Новосибирской области. Об этом пишет «Горсайт», ссылаясь на газету «Краснозерская новь».

Мотоцикл этого путешественника сломался на дороге, но ему помог местный байкер. Сергей Меняйлов (тот самый спаситель), принял путника у себя дома, и вместе они отремонтировали мотоцикл. Общаться им приходилось с помощью жестов и переводчика на телефоне. Починить железного коня им не удалось, и Хулио отправился в Новосибирск, оставив транспорт у байкеров из Мотоклуба Сибирь, а затем улетел в Испанию.

На следующий год испанец вернулся, чтобы восстановить свой мотоцикл и продолжить путешествие. Он навестил своего друга Сергея Меняйлова и познакомился с байкерами в Карасуке, когда ехал в Павлодар. Только в этом году испанский путешественник снова посетил российские города.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Путешествие#Эмилия Губарева
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