Испанский путешественник Хулио проехал на мотоцикле по Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Путешественник из Испании, который ездит по миру на мотоцикле, прокатился по Новосибирской области. В воскресенье, 1 октября, он остановился в Краснозёрском районе. Этот путешественник уже не первый раз посещает эту область.
В 2018 году Лескано Кэролл Хулио Эстебан познакомился с жителями Краснозёрска, когда ехал из Испании через Казахстан на Дальний Восток, где ему пришлось сделать вынужденную остановку в Новосибирской области. Об этом пишет «Горсайт», ссылаясь на газету «Краснозерская новь».
Мотоцикл этого путешественника сломался на дороге, но ему помог местный байкер. Сергей Меняйлов (тот самый спаситель), принял путника у себя дома, и вместе они отремонтировали мотоцикл. Общаться им приходилось с помощью жестов и переводчика на телефоне. Починить железного коня им не удалось, и Хулио отправился в Новосибирск, оставив транспорт у байкеров из Мотоклуба Сибирь, а затем улетел в Испанию.
На следующий год испанец вернулся, чтобы восстановить свой мотоцикл и продолжить путешествие. Он навестил своего друга Сергея Меняйлова и познакомился с байкерами в Карасуке, когда ехал в Павлодар. Только в этом году испанский путешественник снова посетил российские города.