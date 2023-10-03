Испанский путешественник Хулио проехал на мотоцикле по Новосибирской области

Мотоцикл этого путешественника сломался на дороге, но ему помог местный байкер. Сергей Меняйлов (тот самый спаситель), принял путника у себя дома, и вместе они отремонтировали мотоцикл. Общаться им приходилось с помощью жестов и переводчика на телефоне. Починить железного коня им не удалось, и Хулио отправился в Новосибирск, оставив транспорт у байкеров из Мотоклуба Сибирь, а затем улетел в Испанию.