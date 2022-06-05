Протоиерей освятил мотоциклы байкеров в Новосибирске

В Вознесенском кафедральном соборе Новосибирск прошел молебн и освящение мотоциклов участников местного мотоклуба "Второй дивизион". Протоиерей Виталий Бочкарёв прочел молитву о путешествующих и призвал мотоциклистов передвигаться по дорогам с осторожностью.
После завершения молебна для байкеров устроили экскурсию по храму, сообщается на сайте Новосибирской епархии.
Ранее мы рассказывали, что на улице Народной мотоциклист на большой скорости врезался в грузовик и попал в реанимацию. С начала мая в Новосибирске уже произошло несколько серьезных аварий с участием мотоциклистов.