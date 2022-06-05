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Протоиерей освятил мотоциклы байкеров в Новосибирске

5 июня 05:28
Фото: nskmi.ru
Молебн для участников новосибирского мотоклуба прошел в Вознесенском кафедральном соборе. Его посвятили началу мотосезона-2022

В Вознесенском кафедральном соборе Новосибирск прошел молебн и освящение мотоциклов участников местного мотоклуба "Второй дивизион". Протоиерей Виталий Бочкарёв прочел молитву о путешествующих и призвал мотоциклистов передвигаться по дорогам с осторожностью.

Фото: nskmi.ru

После завершения молебна для байкеров устроили экскурсию по храму, сообщается на сайте Новосибирской епархии.

Ранее мы рассказывали, что на улице Народной мотоциклист на большой скорости врезался в грузовик и попал в реанимацию. С начала мая в Новосибирске уже произошло несколько серьезных аварий с участием мотоциклистов.

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#Новости#Байкер#Мотоциклист#Новосибирск#Церковь#Общество
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