Байкеры сожгли глаза мужчине под Новосибирском – он плакал от боли

Ситуация разыгралась у одного из подъездов, к которому сибиряк шел вместе со своей супругой. У крыльца стояла толпа байкеров-школьников. Мужчина сделал им замечание, так как их мотоциклы мешали проходу.
Скандал разгорался стремительно и в итоге подростки прыснули в лицо перцовым баллончиком прямо в глаза местному жителю. Врачи действительно диагностировали у него травму глаз.
Однако есть и другая версия всего происходящего. Подростки вышли на связь с порталом Om1.ru и рассказали, что мужчина не просто сделал им замечание, а пнул их мотоцикл в агрессивной форме. А молодые люди якобы защищались, так как не знали чего ждать от взрослого человека. В деталях дела разберется полиция.