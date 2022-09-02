Байкеры сожгли глаза мужчине под Новосибирском – он плакал от боли

Однако есть и другая версия всего происходящего. Подростки вышли на связь с порталом Om1.ru и рассказали, что мужчина не просто сделал им замечание, а пнул их мотоцикл в агрессивной форме. А молодые люди якобы защищались, так как не знали чего ждать от взрослого человека. В деталях дела разберется полиция.