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Байкеры сожгли глаза мужчине под Новосибирском – он плакал от боли

Сегодня, 20:33
Фото: 1MI

Байкеры-подростки сожгли глаза мужчине перцовым баллончиком под Новосибирском

Инцидент произошел в Новосибирской области в поселке Краснообск. Взрослый мужчина сделал замечание подросткам и в итоге получил в глаза перцовым баллончиком.
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Дети

Ситуация разыгралась у одного из подъездов, к которому сибиряк шел вместе со своей супругой. У крыльца стояла толпа байкеров-школьников. Мужчина сделал им замечание, так как их мотоциклы мешали проходу. 

Скандал разгорался стремительно и в итоге подростки прыснули в лицо перцовым баллончиком прямо в глаза местному жителю. Врачи действительно диагностировали у него травму глаз.

Однако есть и другая версия всего происходящего. Подростки вышли на связь с порталом Om1.ru и рассказали, что мужчина не просто сделал им замечание, а пнул их мотоцикл в агрессивной форме. А молодые люди якобы защищались, так как не знали чего ждать от взрослого человека. В деталях дела разберется полиция.

#Эмилия Каплунская#Общество#Происшествия#Криминал#Город#Дети#Полиция#Новосибирская область#2022#Новосибирск
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