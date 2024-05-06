atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 6 мая, 09:21

Published 6 мая, 09:21

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Как правильно вывести организм из «спячки» рассказал эндокринолог из Новосибирска

Как правильно вывести организм из «спячки» рассказал эндокринолог из Новосибирска

6 мая 2024, 09:21
Фото: 1MI
Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Светлана Мустафина рассказала, как правильно повысить весной иммунитет жителю Новосибирской области.

Наступила весна, и многие жители Новосибирской области начали чувствовать «синдром весенней усталости», связанный с вполне логичным снижением иммунитета. О том, как грамотно восстановить свой жизненный тонус рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Светлана Мустафина.

В первую очередь Мустафина рекомендует сибиряку не пренебрегать медицинским осмотром и сделать общий и биохимический анализ крови, сдать мочу и сделать ЭКГ. Важно проверить организм на нехватку витаминов и железа. Для жителей Новосибирска особое значение имеет определить, хватает ли организму селена, магния и цинка.

Если специалисты найдут лишь незначительные отклонения от нормы, и серьезное лечение не потребуется, Светлана Мустафина посоветовала все же посетить нутрициолога или диетолога. Специалисты посоветуют подходящую вам схему питания, чтобы восстановить запас необходимых микроэлементов и витаминов после долгой зимы. По мнению врача, это проще сделать с помощью диеты, чем с помощью витаминов из аптеки.

При осознанном желании похудеть вам поможет эндокринолог либо диетолог. Из-за некоторых диет многие женщины в Сибири искусственно создают в организме нехватку витаминов и микроэлементов. А это чревато ухудшением здоровья.

Например, отказ от еды после 18 часов может привести к застою желчи. В попытках снизить рацион до 1200 килокалорий может спровоцировать появление камней в желчном пузыре. Радикальный отказ от жирной еды приведет к появлению полипов.

Употребление большого количества воды вызовет лишь отеки при некоторых болезнях, но похудеть не поможет. Иногда причина лишнего веса кроется в психологических расстройствах.

Напомнила Светлана Мустафина и о необходимости занятий физкультурой и спортом. Поможет справиться с весенними недомоганиями даже обычная уборка в квартире или пешая прогулка.

Врачь предлагает помнить, что сибиряки — по сути люди Севера, и поэтому в весенний рацион обязательно должно попасть мясо, жирная рыба, крупа, хлеб, фрукты, ягоды и овощи, которые выросли в нашем климате. Необходимо минимизировать употребление продуктов с консервантами. К приходу лета количество жирной еды можно снизить, пишет ЧС-Инфо.

Читайте также:
Отнялась нога у подростка после укуса гадюки в Новосибирской областиУченые объяснили, откуда на орбите Земли появилась «вторая Луна»Ребенок сломал позвоночник на детской площадке в центре Новосибирска
#Юрий Фомиченко#Новосибирск#Иммунитет#Здоровье#Организм#Весна#Эндокринолог
Подпишитесь
Анна Терешкова покидает мэрию Новосибирска
Вчера, 14:36
Новосибирцы меряются своими сморчками — смотрим, у кого больше
Вчера, 10:51
1,8 млн. рублей хотят потратить на празднование Дня России в Новосибирске
Вчера, 10:37
В Новосибирске объявлено о новых сроках сдачи четвертого моста
Вчера, 08:43
Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении министра ЖКХиЭ Новосибирской области
Вчера, 01:56
Мигранты завалили коровьими головами мусорки в Хилокском микрорайоне
12 мая, 11:36
"