Как правильно вывести организм из «спячки» рассказал эндокринолог из Новосибирска

Если специалисты найдут лишь незначительные отклонения от нормы, и серьезное лечение не потребуется, Светлана Мустафина посоветовала все же посетить нутрициолога или диетолога. Специалисты посоветуют подходящую вам схему питания, чтобы восстановить запас необходимых микроэлементов и витаминов после долгой зимы. По мнению врача, это проще сделать с помощью диеты, чем с помощью витаминов из аптеки.