Очередь выстроилась к яблоне необычного цвета в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Она начала цвести много лет назад, и каждую весну становится центром притяжений любителей красивых фотографий. Яблоня отличается пышной кроной и цветами, лепестки которой делают дерево похожим на японскую сакуру.
«Она большая и похожа на сакуру. Эта яблоня — самая известная в Академгородке, к ней специально приезжают, чтобы полюбоваться или сделать фото на ее фоне», — рассказал Atas.info местный житель.
Во время фотосессий некоторые «блогеры» так увлекаются, что рискуют надломить ветки. Ради красивого кадра в них кутаются, желая «утонуть» в листве.
Это яблоня Сиверса, она идеально подходит для Сибири. Дерево устойчиво низким температурам, живет до 150 лет. На Михайловской набережной тоже расцвели яблони с розовыми цветами, но это другой сорт — Рудольф.
В Академгородке есть яблони с более привычными, белыми цветками. Выглядят они хоть и более привычно, но не менее эффектно.
Богатая природа Академгородка — отличное место для прогулок и фотосессий. Еще одна живописная локация находится на улице Золотодолинской. Это целая аллея из яблонь, которые цветут розовым и белым цветом.