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Очередь выстроилась к яблоне необычного цвета в Новосибирске

Очередь выстроилась к яблоне необычного цвета в Новосибирске

1 июня 2024, 09:20
Фото: Артем Шершнев / atas.info
В Новосибирском Академгородке идет активное цветение яблонь, одна из самых эффектных расцвела напротив зданий Управления делами и Президиума СО РАН на проспекте Академика Лаврентьева.

Она начала цвести много лет назад, и каждую весну становится центром притяжений любителей красивых фотографий. Яблоня отличается пышной кроной и цветами, лепестки которой делают дерево похожим на японскую сакуру.

«Она большая и похожа на сакуру. Эта яблоня — самая известная в Академгородке, к ней специально приезжают, чтобы полюбоваться или сделать фото на ее фоне», — рассказал Atas.info местный житель.

Во время фотосессий некоторые «блогеры» так увлекаются, что рискуют надломить ветки. Ради красивого кадра в них кутаются, желая «утонуть» в листве.

Фото: Артем Шершнев / atas.info

Это яблоня Сиверса, она идеально подходит для Сибири. Дерево устойчиво низким температурам, живет до 150 лет. На Михайловской набережной тоже расцвели яблони с розовыми цветами, но это другой сорт — Рудольф.

В Академгородке есть яблони с более привычными, белыми цветками. Выглядят они хоть и более привычно, но не менее эффектно.

Фото: Артем Шершнев / atas.info

Богатая природа Академгородка — отличное место для прогулок и фотосессий. Еще одна живописная локация находится на улице Золотодолинской. Это целая аллея из яблонь, которые цветут розовым и белым цветом.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Растения#Академгород#Весна
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