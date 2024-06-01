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Из-за заморозков рассада почернела у новосибирских садоводов

Из-за заморозков рассада почернела у новосибирских садоводов

1 июня 2024, 05:07
Фото: Алексей Яновский
На садовых участках в Новосибирской области почернели саженцы, констатировал биолог Алексей Яновский. Но это не предел — синоптики анонсируют продолжение заморозков.

Аномальные заморозки, настигшие регион в конце мая, застали садоводов врасплох. Многие отмечают, что рассада потемнела. Сейчас новосибирцы вынуждены спасать урожай и отмечают: такого они не припомнят.

По словам Алексея Яновского, под удар попали все районы. Заморозки достигали -4 градусов — такие условия буквально убивают нежные саженцы.

«У меня самого подмерзли всходы картофеля. Что сказать: мы живем в Сибири, климат здесь — предательский», — рассказал биолог в беседе с КП-Новосибирск.

По словам эксперта, у его соседей пострадали всходы фасоли, кукурузы, базилика и других растений.

О заморозках 1 и 2 июня предупредили новосибирцев
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В Новосибирской области постепенно стала налаживаться погода, но радоваться еще рано. Метеорологи предупредили о заморозках на этих выходных, 1–2 июня. В ночные часы температура воздуха местами опустится до -3 градусов.

Ранее агроном рассказал, что нужно сделать, чтобы спасти урожай в сложных погодных условиях.

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