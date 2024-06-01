Из-за заморозков рассада почернела у новосибирских садоводов

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Аномальные заморозки, настигшие регион в конце мая, застали садоводов врасплох. Многие отмечают, что рассада потемнела. Сейчас новосибирцы вынуждены спасать урожай и отмечают: такого они не припомнят.
По словам Алексея Яновского, под удар попали все районы. Заморозки достигали -4 градусов — такие условия буквально убивают нежные саженцы.
«У меня самого подмерзли всходы картофеля. Что сказать: мы живем в Сибири, климат здесь — предательский», — рассказал биолог в беседе с КП-Новосибирск.
По словам эксперта, у его соседей пострадали всходы фасоли, кукурузы, базилика и других растений.
В Новосибирской области постепенно стала налаживаться погода, но радоваться еще рано. Метеорологи предупредили о заморозках на этих выходных, 1–2 июня. В ночные часы температура воздуха местами опустится до -3 градусов.
Ранее агроном рассказал, что нужно сделать, чтобы спасти урожай в сложных погодных условиях.