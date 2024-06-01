О заморозках 1 и 2 июня предупредили новосибирцев

При этом погода в регионе понемногу налаживается. Так, днем 1 июня в Новосибирске прогнозируют до +14…+16 градусов, осадки не обещают. По области — +12…+17 градусов, более ветрено, чем в городе — порывы до 14 метров в секунду. По северо-западу области местами пройдут небольшие дожди.