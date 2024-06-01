atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:01

Published Сегодня, 03:01

Modified Сегодня, 03:03

Updated Сегодня, 03:03

О заморозках 1 и 2 июня предупредили новосибирцев

О заморозках 1 и 2 июня предупредили новосибирцев

1 июня 2024, 03:01
Фото: 1MI
В период 1 и 2 июня при прояснениях сохранятся заморозки до -3 градусов, предупредили в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

При этом погода в регионе понемногу налаживается. Так, днем 1 июня в Новосибирске прогнозируют до +14…+16 градусов, осадки не обещают. По области — +12…+17 градусов, более ветрено, чем в городе — порывы до 14 метров в секунду. По северо-западу области местами пройдут небольшие дожди.

Мощная магнитная буря обрушится на Землю — такого мы не видели давно
Узнать подробнее

Ранее агроном предупредил новосибирцев об опасности аномальных заморозков для растений и будущего урожая. Ученый советует накрывать саженцы вплоть до потепления. В противном случае урожай будет скудным или вовсе погибнет.

Читайте также:
Как скажется отмена льготной ипотеки на рынке недвижимости НовосибирскаСтрашный 2025 год — о чем еще говорит холодный май-2024«Год будет тяжелый»: Агроном предупредил новосибирских садоводов о мощных заморозках
#Алёна Рогонова#Общество#Погода#Заморозки#УГМС
Подпишитесь
Чем заняться в Новосибирске 1 июня — большая афиша для детей и взрослых
31 мая, 09:17
10 млн выиграла в лотерею блондинка-фотограф из Новосибирска
Сегодня, 01:10
Вскрылись подробности о матери погибших в пожаре под Новосибирском детей
31 мая, 08:28
Певчие птички на месяц заблокировали автомобиль новосибирца
31 мая, 07:33
Новую школу за 2 млрд для 1100 детей построят в новосибирском микрорайоне Клюквенный
31 мая, 06:26
Пропали 300 тысяч: в Новосибирске мать сбежала с собранными на выпускной деньгами
31 мая, 05:59
"