Проезд большегрузов ограничили на дорогах Новосибирской области с 18 апреля

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Published Сегодня, 02:36
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С сегодняшнего дня начали действовать ограничения для проезда большегрузов в области. Речь идет о машинах, чья нагрузка на ось свыше пяти тонн.
Ограничения вводит Минтранс. По новым правилам, таким автомобилям теперь запрещено ездить по дорогам без спецразрешения. Все ограничения действуют в период с 18 апреля по 19 мая.
Однако касается это не всех дорог. Проезд разрешен на трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар» от Ордынского кольца до въезда в Новосибирск и на «Толмачевском» кольце.