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Большим фурам запретят ездить

Проезд большегрузов ограничили на дорогах Новосибирской области с 18 апреля

18 апреля 2024, 02:36
Фото: 1MI
Большим фурам запретят ездить
С 18 апреля 2024 начали действовать весенние ограничения на проезд для больших грузовых машин на дорогах Новосибирской области.

С сегодняшнего дня начали действовать ограничения для проезда большегрузов в области. Речь идет о машинах, чья нагрузка на ось свыше пяти тонн.

Ограничения вводит Минтранс. По новым правилам, таким автомобилям теперь запрещено ездить по дорогам без спецразрешения. Все ограничения действуют в период с 18 апреля по 19 мая.

Однако касается это не всех дорог. Проезд разрешен на трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар» от Ордынского кольца до въезда в Новосибирск и на «Толмачевском» кольце.

Большегрузам ограничили проезд по Новосибирску — где запрещено ездить с 8 апреля 2024
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Дороги#Ограничения#Весна#Минтранс
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