Тепло и солнечно: Новосибирцев обнадежили благоприятным прогнозом на неделю

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
Неделя стартует с +12 градусов в понедельник, 6 мая, в последующие дни прирост показателей продолжится, а осадки прекратятся. По информации сервиса «Гисметео», самым горячим днем недели обещает стать пятница, 10 мая. Днем воздух прогреется до +23 градусов, в ночные часы — не будет опускаться ниже +10 градусов.
Аналогичный прогноз дают центр «Фобос» и «Яндекс. Погода». Хотя они и обещают пасмурную погоду в пятницу, 10 мая, но воздух в этот день может прогреться до +24 градусов.