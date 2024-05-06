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Published Сегодня, 04:29

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До +24 градусов потеплеет в Новосибирске на неделе с 6 по 12 мая

Тепло и солнечно: Новосибирцев обнадежили благоприятным прогнозом на неделю

6 мая 2024, 04:29
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

До +24 градусов потеплеет в Новосибирске на неделе с 6 по 12 мая

После погодных качелей погода в Новосибирске налаживается, на этой неделе показатели обещают быть стабильными, это следует из данных погодных сервисов.

Неделя стартует с +12 градусов в понедельник, 6 мая, в последующие дни прирост показателей продолжится, а осадки прекратятся. По информации сервиса «Гисметео», самым горячим днем недели обещает стать пятница, 10 мая. Днем воздух прогреется до +23 градусов, в ночные часы — не будет опускаться ниже +10 градусов.

Аналогичный прогноз дают центр «Фобос» и «Яндекс. Погода». Хотя они и обещают пасмурную погоду в пятницу, 10 мая, но воздух в этот день может прогреться до +24 градусов.

Температурные качели ждут новосибирцев в мае 2024
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#Алёна Рогонова#Общество#Прогноз#Солнце#Весна#Прогноз погоды#Май
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