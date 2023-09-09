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Холод ворвется в НСО

Новосибирская область в плену температурных перепадов: заморозки ворвались в регион

9 сентября 2023, 03:51
Фото: 1MI
Холод ворвется в НСО

В Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков

В Новосибирской области на выходных ожидается переменная облачность, возможны заморозки до −2 градусов по ночам, поэтому в регионе объявлено штормовое предупреждение.

В Новосибирской области объявлено предупреждение о непогоде из-за заморозков. По прогнозам метеорологов, температура будет меняться на 22 градуса.

Согласно информации Западно-Сибирского Гидрометцентра, 9–10 сентября в Новосибирской области ожидаются заморозки до -2 градусов по Цельсию при ясной погоде. Днем температура поднимется до +20 градусов.

В течение выходных погода будет пасмурной, но осадки не ожидаются. Ветер будет дуть со скоростью от 2 до 7 метров в секунду.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Заморозки#Синоптики#Эмилия Губарева
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