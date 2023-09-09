Новосибирская область в плену температурных перепадов: заморозки ворвались в регион

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
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Updated Сегодня, 03:53
В Новосибирской области объявлено предупреждение о непогоде из-за заморозков. По прогнозам метеорологов, температура будет меняться на 22 градуса.
Согласно информации Западно-Сибирского Гидрометцентра, 9–10 сентября в Новосибирской области ожидаются заморозки до -2 градусов по Цельсию при ясной погоде. Днем температура поднимется до +20 градусов.
В течение выходных погода будет пасмурной, но осадки не ожидаются. Ветер будет дуть со скоростью от 2 до 7 метров в секунду.