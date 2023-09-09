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Растениям не страшны холода

В Новосибирске агроном Шубина назвала последствия заморозков для урожая осенью 2023

9 сентября 2023, 02:47
Фото: 1MI
Растениям не страшны холода

Агроном из Новосибирска Людмила Шубина рассказала о влиянии заморозков на урожай

Контраст температур помогает деревьям закалиться и готовиться к будущим урожаям, однако однолетние растения, такие как георгины, погибнут при отрицательных температурах, рассказала агроном из Новосибирска Шубина.

В предстоящие выходные в Новосибирске ожидаются морозы до -2 градусов. Агроном Людмила Шубина рассказала «МК в Новосибирске», какие последствия могут быть для урожая из-за заморозков.

По словам эксперта, для Сибири ранние осенние заморозки не являются чем-то необычным и растения уже приспособились к ним. Зрелые плоды не пострадают от холода, а для некоторых растений, особенно плодовых, минусовая температура может быть даже полезной.

Когда температура опустится до -1 градуса, растения получат сигнал от природы о наступлении зимы, и питательные вещества переместятся из листьев в кору и корни. В результате листья начнут желтеть. Это помогает деревьям «закалиться» и подготовиться к будущему урожаю.

Однако однолетним растениям это не будет на пользу. Например, георгины, которые растут на клумбах, погибнут сразу же, как только температура опустится ниже нуля.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Растения#Сибирь#Заморозки#Эмилия Губарева#Агроном#Плоды#Температуры
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