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Posted 30 июня 2022, 07:14

Published 30 июня 2022, 07:14

Modified 16 августа 2022, 22:33

Updated 16 августа 2022, 22:33

От высоких температур растения в теплицах растут, но не плодоносятт

«Не делайте из теплицы крематорий»: главные ошибки дачников назвала агроном Шубина

30 июня 2022, 07:14
Фото: Photobank Ura Media. Медиахолдинг1Mi. От высоких температур растения в теплицах растут, но не плодоносятт
В чем проблема поликарбонатных теплиц, и что происходит с растениями при их неверном использовании. Почему от жары не завязываются огурцы и помидоры. Типичные ошибки новосибирских дачников в разгар лета 2022 перечислила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Людмила Николаевна, что неправильно делают обычные дачники? Какие ошибки они допускают по незнанию?

Некоторые губят растения тем, что превращают теплицы в баню-парилку или крематорий. Существует такое мнение, будто огурец не любит сквозняков. Это глубочайшее заблуждение. И современные поликарбонатные укрывные материалы – плохо проветриваемые. Без хорошего проветривания в теплицах, которые сделаны из поликарбоната, стоит невыносимая жара. Температура 40-45°C. Эта жара губительна для плодоношения. Происходит очень плохая завязываемость, как помидоров, так и огурцов.

Необходимо проветривание. Если садовод уезжает на неделю и знает, что начинаются жаркие дни в июне-июле, то проще открыть все двери и фрамуги. Лучше конечно, если есть специальные форточки. Они сейчас есть уже во многих теплицах.

Проветривать растения надо по-разному?

Проветривать надо одинаково, как помидоры, так и огурцы. Фитосанитарная обстановка тогда значительно лучше. Растения не болеют. И урожай будет хороший.

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А если мы не проветриваем, если у нас жара свыше 35 градусов, то помидоры мощно растут, цветут, но плоды на них не завязываются. Огурчики, даже если у них каждый цветочек с огурчиком – не завязываются, желтеют и отсыхают. Это результат излишней жары в теплице. Эту ошибку совершают очень многие садоводы. Как правило, только когда температура идет на снижение – это середина августа – лишь тогда у них начинают активно расти огурцы.

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А с июня до середины июля существует провал в сборе огурцов, потому что в теплице слишком жарко. Именно в этот период необходимо обратить внимание на проветриваемость.

Как правильно поливать растения и сколько раз в неделю требуется полив огурцам, помидорам и садовой землянике – читайте в интервью создательницы «Сада Шубиной». Почему огурцы необходимо по-разному поливать в первой и второй половине лета рассказала Atas.info ученый-селекционер.

Ранее на нашем сайте опубликован рейтинг садовых вредителей: пятерка самых опасных в Новосибирской области.

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#Общество#Новосибирская область#Дачники#Дачи
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