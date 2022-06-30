«Не делайте из теплицы крематорий»: главные ошибки дачников назвала агроном Шубина

А если мы не проветриваем, если у нас жара свыше 35 градусов, то помидоры мощно растут, цветут, но плоды на них не завязываются. Огурчики, даже если у них каждый цветочек с огурчиком – не завязываются, желтеют и отсыхают. Это результат излишней жары в теплице. Эту ошибку совершают очень многие садоводы. Как правило, только когда температура идет на снижение – это середина августа – лишь тогда у них начинают активно расти огурцы.