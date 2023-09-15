Названа дата первого снегопада в Новосибирске осенью 2023

По прогнозу синоптиков Западно-Сибирского УГМС, первый снег в Новосибирске ожидается уже 24 сентября. Это раньше, чем в прошлом году на четыре дня и позже, чем в 2021 году на 18 дней. Такая тенденция к выпадению снега в последнюю неделю сентября стала характерной для последних лет.