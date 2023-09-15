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Снег может выпасть в сентябре

Названа дата первого снегопада в Новосибирске осенью 2023

15 сентября 2023, 03:15
Фото: atas.info
Снег может выпасть в сентябре

Первый снег в Новосибирске может выпасть уже 24 сентября

В Новосибирске первый снегопад осенью-2023 может произойти уже 24 сентября, что является тенденцией последнего десятилетия.

По прогнозу синоптиков Западно-Сибирского УГМС, первый снег в Новосибирске ожидается уже 24 сентября. Это раньше, чем в прошлом году на четыре дня и позже, чем в 2021 году на 18 дней. Такая тенденция к выпадению снега в последнюю неделю сентября стала характерной для последних лет.

В то же время, в середине месяца ожидается теплая погода. Например, 15 сентября температура воздуха достигнет +22 градусов днём и +7 градусов ночью.

Однако, большую часть сентября в регионе пройдут дожди различной интенсивности. Если прогнозы синоптиков сбудутся, новосибирцев ждёт мокрый снег уже к концу сентября. Напомним, ранее мы сравнили даты выпадения первого снега за последние 7 лет.

Когда ждать снегопад? В Новосибирске сравнили даты выпадения первого снега за 7 лет
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#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Осень#Синоптики#Эмилия Губарева#Снегопад
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