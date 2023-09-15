Названа дата первого снегопада в Новосибирске осенью 2023

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
По прогнозу синоптиков Западно-Сибирского УГМС, первый снег в Новосибирске ожидается уже 24 сентября. Это раньше, чем в прошлом году на четыре дня и позже, чем в 2021 году на 18 дней. Такая тенденция к выпадению снега в последнюю неделю сентября стала характерной для последних лет.
В то же время, в середине месяца ожидается теплая погода. Например, 15 сентября температура воздуха достигнет +22 градусов днём и +7 градусов ночью.
Однако, большую часть сентября в регионе пройдут дожди различной интенсивности. Если прогнозы синоптиков сбудутся, новосибирцев ждёт мокрый снег уже к концу сентября. Напомним, ранее мы сравнили даты выпадения первого снега за последние 7 лет.