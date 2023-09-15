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В этом году снег ожидается в конце октября

Когда ждать снега? В Новосибирске сравнили даты выпадения первого снега за 7 лет

15 сентября 2023, 02:13
Фото: atas.info
В этом году снег ожидается в конце октября

В Новосибирске сравнили даты выпадения первого снегопада за 7 лет

Даты выпадения первого снега сравнили в Новосибирске за последние 7 лет: в 2021 году снег выпал раньше всего (6 сентября), а позже всего — в 2019 году (18 октября), обычно же первый снег ожидается с конца сентября до первой половины октября.

В городе Новосибирске каждый год после 21 сентября наступает похолодание и начинаются первые снегопады. Журналисты решили провести сравнение и выяснить, когда за последние 7 лет выпадал первый снег.

Оказалось, что самый ранний снег выпал в 2021 году 6 сентября. Дворы города стали белыми еще до октября. В 2020 и 2022 году снег выпал 28–29 сентября.

Самый поздний снегопад зафиксирован в 2019 году, когда он начался только 18 октября. Обычно снег в Новосибирске начинает выпадать с конца сентября и до первой половины октября.

Если верить данным сайта «Яндекс.Погода», то первый снег в этом году ожидается 25 октября, когда температура днем и ночью составит -1 градус.

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