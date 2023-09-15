Когда ждать снега? В Новосибирске сравнили даты выпадения первого снега за 7 лет

В Новосибирске сравнили даты выпадения первого снегопада за 7 лет

Даты выпадения первого снега сравнили в Новосибирске за последние 7 лет: в 2021 году снег выпал раньше всего (6 сентября), а позже всего — в 2019 году (18 октября), обычно же первый снег ожидается с конца сентября до первой половины октября.