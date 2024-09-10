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Сентябрь
ЗАГС назвал самые красивые даты свадеб в 2025 году
Будущие молодожены выбирают самые красивые даты свадеб, а новосибирский ЗАГС рассказал, какие дни будут красиво смотреться в свидетельстве о заключении брака.
10 сентября, 12:58
Отопительный сезон в Новосибирске — даты начала за последние 10 лет
10 сентября, 02:39
Декабрь 2023
Стали известны самые красивые даты для свадьбы в Новосибирске в 2024 году
Свадьба в 2024 году: красивые даты и самые благоприятные дни для женитьбы в Новосибирской области.
25 декабря 2023, 02:23
Ноябрь 2023
Новосибирцам назвали красивые даты для свадьбы в 2024 году — когда лучше идти в ЗАГС
1 ноября 2023, 08:53
Сентябрь 2023
Когда ждать снегопад? В Новосибирске сравнили даты выпадения первого снега за 7 лет
15 сентября 2023, 02:13

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