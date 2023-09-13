В Новосибирске ожидают первый снег в конце сентября-2023

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
«Волна холода должна прийти в конце сентября в Новосибирск. Ночью ожидаются заморозки и мокрый снег. Но пока мы наслаждаемся теплыми деньками», — рассказала дежурный синоптик гидрометцентра.
Специалисты не могут прогнозировать погоду на несколько недель вперед. Поэтому говорят, что все может измениться. Первый снег может выпасть чуть позже, в октябре.
Однако точно известно, что в регионе начнет холодать уже после 20 сентября. Среднесуточная ожидается на уровне +15 градусов.