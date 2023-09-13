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Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

В Новосибирске ожидают первый снег в конце сентября-2023

В Новосибирске ожидают первый снег в конце сентября-2023

13 сентября 2023, 08:24
Фото: 1MI
Первый снег выпадет в Новосибирске в последнюю неделю сентября. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
«Волна холода должна прийти в конце сентября в Новосибирск. Ночью ожидаются заморозки и мокрый снег. Но пока мы наслаждаемся теплыми деньками», — рассказала дежурный синоптик гидрометцентра.

Специалисты не могут прогнозировать погоду на несколько недель вперед. Поэтому говорят, что все может измениться. Первый снег может выпасть чуть позже, в октябре.

Однако точно известно, что в регионе начнет холодать уже после 20 сентября. Среднесуточная ожидается на уровне +15 градусов.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Снег#Погода на неделю
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