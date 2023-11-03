Морозы до -27 ℃ ударят в ноябре по Новосибирской области — чего еще ждать от погоды?

Posted Сегодня, 02:44
Published Сегодня, 02:44
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Согласно данным Западно-Сибирского УГМС, в первой и второй половинах месяца температура воздуха будет колебаться от -8…-13 до -2…-7 ℃ ночью, а днем ожидается от -4…-9 до -1…+4 ℃. К концу ноября ночные морозы могут достигать -22…-27 ℃, а днем столбики термометров будут показывать до -16…-21 ℃.
В среднем, температура в ноябре составит примерно -6…-8 ℃, что является типичным для этого времени года. Количество осадков также будет в пределах нормы, за исключением северной части Новосибирской области, где может быть больше осадков, чем обычно.
В течение большей части месяца можно ожидать снег, но при потеплении возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.