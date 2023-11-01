Мороз и снегопады: опубликован прогноз погоды в Новосибирске на ноябрь 2023

По данным gismeteo, в первую неделю ноября ожидается от -5 до -1 ℃а днем, затем прогнозируется потепление до +7 ℃. Следующая неделя будет прохладной с температурой от -3 до -7 ℃. К концу месяца ожидается похолодание до -18 ℃, а также снегопады.