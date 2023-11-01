Мороз и снегопады: опубликован прогноз погоды в Новосибирске на ноябрь 2023

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
По данным gismeteo, в первую неделю ноября ожидается от -5 до -1 ℃а днем, затем прогнозируется потепление до +7 ℃. Следующая неделя будет прохладной с температурой от -3 до -7 ℃. К концу месяца ожидается похолодание до -18 ℃, а также снегопады.
По информации сервиса «Яндекс. Погода», в начале ноября дневные температуры составят +2, -2 ℃, затем будут колебаться от -6 до -8 ℃. В начале месяца ожидаются дожди, а после этого будет продолжительный снегопад.
Данные портала world-weather указывают на плюсовую температуру в первую неделю ноября, затем она составит -1, +1 ℃. С 17 ноября начнется похолодание, и самым холодным днем будет 26 ноября с температурой -26 ℃. В остальные дни температура будет от -19 до -23 ℃.