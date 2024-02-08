Новосибирские трассы закроют из-за шторма и снежных заносов

Как сообщили в ФКУ «Сибуправавтодор», ограничения начнут действовать уже ночью. С 00.00 ночи до 07.00 утра временно запретят проезд пассажирского и легкового транспорта на трассе «Иртыш» (с 947 по 1454 километр), с 05.00 утра до 15.00 дня запрет распространится на движение фур и такси. Кроме того, временно будут перекрыты Северный обход (с о по 76 километр), трасса «Сибирь» (с 41 по 149 километр) и Чуйский тракт (с 28 по 135 километр).