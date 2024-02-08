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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

На новосибирских трассах ограничат движение транспорта

Новосибирские трассы закроют из-за шторма и снежных заносов

8 февраля 2024, 14:02
Фото: 1MI
На новосибирских трассах ограничат движение транспорта

В НСО ограничат движение на трассах из-за штормового предупреждения

Днем 9 февраля и сутки 10 февраля в Новосибирской области прогнозируют усиление ветра до 25 метров в секунду, снежные заносы и гололедица. В связи с этим на новосибирских трассах вводится ограничение движения.

Как сообщили в ФКУ «Сибуправавтодор», ограничения начнут действовать уже ночью. С 00.00 ночи до 07.00 утра временно запретят проезд пассажирского и легкового транспорта на трассе «Иртыш» (с 947 по 1454 километр), с 05.00 утра до 15.00 дня запрет распространится на движение фур и такси. Кроме того, временно будут перекрыты Северный обход (с о по 76 километр), трасса «Сибирь» (с 41 по 149 километр) и Чуйский тракт (с 28 по 135 километр).

Новосибирцам советуют не выезжать на транспортном средстве без крайней необходимости и соблюдать скоростной режим.

Напомним, что об ухудшении погоды уже предупредило МЧС.

МЧС выпустило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в Новосибирске
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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Ограничения#Штормовое предупреждение#Александр Ляхов
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