atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

В Новосибирскую область идут 25-градусные морозы со штормовым ветром

Ветер до 25 м/с и похолодание несет холодный фронт в Новосибирскую область

8 февраля 2024, 07:32
Фото: 1MI

В Новосибирскую область идут 25-градусные морозы со штормовым ветром

В регионе период теплой погоды сменится ощутимым похолоданием. Синоптики прогнозируют более интенсивные осадки.

Днем 9 февраля порывы ветра в Новосибирске будут достигать 22 м/с, по области — 25 метров в секунду. Ночью будет идти небольшой снег, термометры покажут -4…-6 градусов. Днем в Новосибирске +1…+3 градуса. По области — до +4 градусов. Об этом Atas.info рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

10 февраля продолжит идти умеренный снег. В Новосибирске сохранится сильный ветер до 22 м/с, по области порывы ветра будут достигать 25 м/с. Ночью 0…+2, днем +1…+3 градуса. Но холодный фронт уже приближается к региону, и к вечеру 10 февраля похолодает до -4…-6 градусов.

Синоптик рассказала, стоит ли ждать раннюю весну в Новосибирске
Узнать подробнее

В ночь на 11 февраля будет идти небольшой снег, ветер стихнет до 4-9 м/с, по региону — до 7-12 м/с. Похолодает до двузначных минусовых температур. Днем -11…-15 градусов, в ночное время — -13…-15 градусов. По области -10…-14 и -12…-17 градусов соответственно.

Как и обещали синоптики, волна холода накроет Новосибирскую область в середине второй декады февраля. В последующие дни тенденция к похолоданию сохранится. Температура будет плавно понижаться. После 14 февраля снижение температуры достигнет максимальных значений — похолодает до -25 градусов и ниже.

Читайте также:
Тепло стремительно ворвется: синоптики сделали прогноз на весну-2024 в НовосибирскеМасленица 2024: когда жечь чучело и печь блины
#Общество#Новосибирск#Погода#Снег#Похолодание#Ветер#Осадки#Прогноз погоды#Алёна Рогонова
Подпишитесь
Новосибирцы требуют закрыть Союз отцов — создана петиция
Вчера, 11:06
Массовая драка в центре Новосибирска закончилась стрельбой
Сегодня, 02:15
В Новосибирске появится еще один вход на станцию «Заельцовская»
Вчера, 13:27
Кто стал новым замминистром культуры Новосибирской области — раскрыто имя
Сегодня, 01:19
В Новосибирске подростка, обрезавшего волосы обидчику, оставят в СИЗО до апреля
Вчера, 13:00
Скандальный новосибирский «Небар» после публичного секса проверит прокуратура
Вчера, 04:25