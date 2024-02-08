Ветер до 25 м/с и похолодание несет холодный фронт в Новосибирскую область

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Днем 9 февраля порывы ветра в Новосибирске будут достигать 22 м/с, по области — 25 метров в секунду. Ночью будет идти небольшой снег, термометры покажут -4…-6 градусов. Днем в Новосибирске +1…+3 градуса. По области — до +4 градусов. Об этом Atas.info рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
10 февраля продолжит идти умеренный снег. В Новосибирске сохранится сильный ветер до 22 м/с, по области порывы ветра будут достигать 25 м/с. Ночью 0…+2, днем +1…+3 градуса. Но холодный фронт уже приближается к региону, и к вечеру 10 февраля похолодает до -4…-6 градусов.
В ночь на 11 февраля будет идти небольшой снег, ветер стихнет до 4-9 м/с, по региону — до 7-12 м/с. Похолодает до двузначных минусовых температур. Днем -11…-15 градусов, в ночное время — -13…-15 градусов. По области -10…-14 и -12…-17 градусов соответственно.
Как и обещали синоптики, волна холода накроет Новосибирскую область в середине второй декады февраля. В последующие дни тенденция к похолоданию сохранится. Температура будет плавно понижаться. После 14 февраля снижение температуры достигнет максимальных значений — похолодает до -25 градусов и ниже.