Ветер до 25 м/с и похолодание несет холодный фронт в Новосибирскую область

В ночь на 11 февраля будет идти небольшой снег, ветер стихнет до 4-9 м/с, по региону — до 7-12 м/с. Похолодает до двузначных минусовых температур. Днем -11…-15 градусов, в ночное время — -13…-15 градусов. По области -10…-14 и -12…-17 градусов соответственно.