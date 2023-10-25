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Posted 25 октября, 11:31

Published 25 октября, 11:31

Modified 25 октября, 11:33

Updated 25 октября, 11:33

Новосибирцам советуют сидеть дома

Мокрый снег и ветер: новосибирцев предупреждают о резком ухудшении погоды в среду

25 октября 2023, 11:31
Фото: 1MI
Новосибирцам советуют сидеть дома

В Новосибирске на 26 октября объявлено штормовое предупреждение

Снег и ветер не желают уходить из Новосибирской области. Специалисты Гидрометцентра объявили о штормовом предупреждении.

По сообщениям синоптиков, в среду на улице ожидается весьма скверная погода. Сибирякам следует как следует поберечься и тепло одеться.

«Днем ожидаются порывы ветра до 23 м/с, местами отложение мокрого снега в НСО 26 октября. Телефон: 112», - сообщается в SMS-рассылке новосибирцам от МЧС.

Такая погода держится в Новосибирской области уже сутки. Вторник запомнился местным жителям гололедицей и мокрым снегом.

Экстренное предупреждение выпустило МЧС для жителей Новосибирской области
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#Новосибирск#Погода#МЧС#Синоптики#Штормовое предупреждение#Александр Ляхов
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