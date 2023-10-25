Мокрый снег и ветер: новосибирцев предупреждают о резком ухудшении погоды в среду

Posted 25 октября, 11:31
Published 25 октября, 11:31
Modified 25 октября, 11:33
Updated 25 октября, 11:33
По сообщениям синоптиков, в среду на улице ожидается весьма скверная погода. Сибирякам следует как следует поберечься и тепло одеться.
«Днем ожидаются порывы ветра до 23 м/с, местами отложение мокрого снега в НСО 26 октября. Телефон: 112», - сообщается в SMS-рассылке новосибирцам от МЧС.
Такая погода держится в Новосибирской области уже сутки. Вторник запомнился местным жителям гололедицей и мокрым снегом.