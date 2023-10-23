Первый снег выпал в Новосибирске 23 октября

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
В Новосибирске в понедельник, 23 октября, был замечен первый осенний снег. Начался снегопад около 15 часов дня. Весь день на улице шел дождь, а теперь выпал и мокрый снег, который мгновенно тает.
О выпадении снега ранее сообщали в Западно-Сибирском гидрометцентре. Температура воздуха в Новосибирске составляет около +2 градуса.
Ожидается, что погодные условия ухудшатся как днем, так и ночью 24 октября. Возможны сильные порывы ветра до 24 м/с, образование гололеда и плохая видимость.
Напомним, ранее мы рассказали, когда устанавливается снежный покров. Природа была непредсказуема.