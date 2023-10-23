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Published Сегодня, 09:06

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Updated Сегодня, 09:12

Снежинки падают в маленьком количестве

Первый снег выпал в Новосибирске 23 октября

23 октября 2023, 09:06
Фото: atas.info
Снежинки падают в маленьком количестве
Погода в Новосибирске сегодня удивила жителей: впервые за осенний период выпал снег, а маленькие снежинки напомнили горожанам о скорой зиме.

В Новосибирске в понедельник, 23 октября, был замечен первый осенний снег. Начался снегопад около 15 часов дня. Весь день на улице шел дождь, а теперь выпал и мокрый снег, который мгновенно тает.

О выпадении снега ранее сообщали в Западно-Сибирском гидрометцентре. Температура воздуха в Новосибирске составляет около +2 градуса.

Первый снег
Видео: atas.info

Ожидается, что погодные условия ухудшатся как днем, так и ночью 24 октября. Возможны сильные порывы ветра до 24 м/с, образование гололеда и плохая видимость.

Напомним, ранее мы рассказали, когда устанавливается снежный покров. Природа была непредсказуема.

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