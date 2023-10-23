Ураган со снегом приближается к Новосибирской области

23 октября в Новосибирске ожидается непогода. Согласно прогнозу синоптиков Западно-Сибирского УГМС, в ближайшие сутки на территории Новосибирской области ожидается мокрый снег, дождь, а также шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду. Помимо этого, возможен гололед.