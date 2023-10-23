Ураган со снегом приближается к Новосибирской области

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Published Сегодня, 01:30
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23 октября в Новосибирске ожидается непогода. Согласно прогнозу синоптиков Западно-Сибирского УГМС, в ближайшие сутки на территории Новосибирской области ожидается мокрый снег, дождь, а также шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду. Помимо этого, возможен гололед.
Температура воздуха будет колебаться от +5 до +7 градусов Цельсия в самом Новосибирске и до +9 градусов по всей области.
Напомним, что на прошлых выходных был сильный штормовой ветер до 27 м/с, в результате чего, поломались некоторые деревья, слетели остановки и крыши.