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Снег скоро выпадет

Ураган со снегом приближается к Новосибирской области

23 октября 2023, 01:30
Фото: atas.info
Снег скоро выпадет

Новосибирцев предупредили о мокром снеге и сильном ветре 23 октября

Новосибирцев предупредили о плохой погоде 23 октября: мокрый снег, дождь, шквалистый ветер и температура воздуха +5…+7 градусов.

23 октября в Новосибирске ожидается непогода. Согласно прогнозу синоптиков Западно-Сибирского УГМС, в ближайшие сутки на территории Новосибирской области ожидается мокрый снег, дождь, а также шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду. Помимо этого, возможен гололед.

Температура воздуха будет колебаться от +5 до +7 градусов Цельсия в самом Новосибирске и до +9 градусов по всей области.

Напомним, что на прошлых выходных был сильный штормовой ветер до 27 м/с, в результате чего, поломались некоторые деревья, слетели остановки и крыши.

Мощный ураган с порывами ветра до 27 м/с приближается к Новосибирской области
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#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Температура#Дождь#Эмилия Губарева#Мокрый снег#Ветер#Гололед
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