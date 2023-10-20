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Published Сегодня, 07:33

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Холодно будет в регионе

Сильный шторм со снегом накроет Новосибирскую область на выходных

20 октября 2023, 07:33
Фото: Midjourney
Холодно будет в регионе
В Новосибирской области ожидается ухудшение погоды с усилением ветра и выпадением снега, что повышает риск дорожно-транспортных происшествий, о чем сообщили в ГУ МЧС по НСО.

Согласно информации Западно-Сибирского Гидрометцентра, в Новосибирской области ожидается понижение температуры воздуха до –7 градусов. В это время региону грозят смешанные осадки, такие как дождь и мокрый снег, а также сильный ветер со скоростью до 20 м/с и порывами до 24 м/с.

Сотрудники МЧС России предупреждают о возрастании вероятности дорожно-транспортных происшествий, связанных с гололедом и туманом, особенно в ночное и утреннее время. Опасными становятся дороги между населенными пунктами, нерегулируемые железнодорожные переезды, а также отдельные участки федеральных и региональных трасс.

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Чтобы избежать аварий, водителям необходимо заменить летние шины на зимние. Также рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию, скоростной режим и избегать резких маневров. Пешеходам следует быть особенно осторожными на тротуарах и при переходе дороги.

В связи с усилением ветра возрастает риск срыва кровли, падения слабо закрепленных конструкций, обрыва линий электропередачи и прекращения энергоснабжения из-за осадков. Новосибирцам рекомендуется быть предельно осторожными и избегать плохо закрепленные конструкции, рекламные щиты, старые здания и деревья.

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#Новосибирск#Погода#Предупреждение#МЧС#Снег#Дождь#Эмилия Губарева#Ветер#Погода на неделю
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