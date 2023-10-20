Сильный шторм со снегом накроет Новосибирскую область на выходных

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Согласно информации Западно-Сибирского Гидрометцентра, в Новосибирской области ожидается понижение температуры воздуха до –7 градусов. В это время региону грозят смешанные осадки, такие как дождь и мокрый снег, а также сильный ветер со скоростью до 20 м/с и порывами до 24 м/с.
Сотрудники МЧС России предупреждают о возрастании вероятности дорожно-транспортных происшествий, связанных с гололедом и туманом, особенно в ночное и утреннее время. Опасными становятся дороги между населенными пунктами, нерегулируемые железнодорожные переезды, а также отдельные участки федеральных и региональных трасс.
Чтобы избежать аварий, водителям необходимо заменить летние шины на зимние. Также рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию, скоростной режим и избегать резких маневров. Пешеходам следует быть особенно осторожными на тротуарах и при переходе дороги.
В связи с усилением ветра возрастает риск срыва кровли, падения слабо закрепленных конструкций, обрыва линий электропередачи и прекращения энергоснабжения из-за осадков. Новосибирцам рекомендуется быть предельно осторожными и избегать плохо закрепленные конструкции, рекламные щиты, старые здания и деревья.