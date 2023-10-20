Сильный шторм со снегом накроет Новосибирскую область на выходных

Согласно информации Западно-Сибирского Гидрометцентра, в Новосибирской области ожидается понижение температуры воздуха до –7 градусов. В это время региону грозят смешанные осадки, такие как дождь и мокрый снег, а также сильный ветер со скоростью до 20 м/с и порывами до 24 м/с.