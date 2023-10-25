Экстренное предупреждение выпустило МЧС для жителей Новосибирской области

Posted 25 октября, 03:21
Published 25 октября, 03:21
Modified 25 октября, 03:23
Updated 25 октября, 03:23
Жителям Новосибирской области следует быть бдительными из-за экстремальной погоды. МЧС выпустило предупреждение о сильном ветре, достигающем скорости до 21 м/с.
По данным УГМС, 25 октября ожидается дождь, который может сопровождаться мокрым снегом и гололедицей. Также возможны порывы ветра до 21 м/с.
Такая погода может привести к повреждению линий связи и электропередач. Важно отметить, что следствием данных неблагоприятных погодных условий может быть увеличение количества ДТП.