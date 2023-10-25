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Posted 25 октября, 03:21

Published 25 октября, 03:21

Modified 25 октября, 03:23

Updated 25 октября, 03:23

Холодно будет в Новосибирске

Экстренное предупреждение выпустило МЧС для жителей Новосибирской области

25 октября 2023, 03:21
Фото: Midjourney
Холодно будет в Новосибирске
В Новосибирской области ожидается сильный ветер до 21 м/с: также будет дождь, мокрый снег и гололед.

Жителям Новосибирской области следует быть бдительными из-за экстремальной погоды. МЧС выпустило предупреждение о сильном ветре, достигающем скорости до 21 м/с.

По данным УГМС, 25 октября ожидается дождь, который может сопровождаться мокрым снегом и гололедицей. Также возможны порывы ветра до 21 м/с.

Такая погода может привести к повреждению линий связи и электропередач. Важно отметить, что следствием данных неблагоприятных погодных условий может быть увеличение количества ДТП.

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#Новосибирск#Погода#МЧС#Дождь#Эмилия Губарева#Ветер
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