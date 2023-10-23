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Published Сегодня, 04:39

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Updated Сегодня, 04:41

Свет отключили в домах

В Новосибирской области несколько районов остались без света из-за урагана

23 октября 2023, 04:39
Фото: 1MI
Свет отключили в домах
Из-за сильного ветра несколько районов Новосибирской области временно остались без электричества. Глава ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов, сообщил об этом на оперативном совещании в правительстве 23 октября 2023.

В результате штормового ветра 15 населенных пунктов Новосибирской области остались без света, а более 900 жилых домов и семь социально значимых объектов оказались без электричества, по данным на 23 октября.

В данный момент проводятся работы по восстановлению электроснабжения в Черепановском районе, которые должны быть завершены к 14:00.

По прогнозам синоптиков, штормовая погода, с мокрым снегом и шквалистым ветром до 23 м/c, сохранится в регионе в ближайшие дни.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Электричество#Эмилия Губарева#Ветер#Шторм
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