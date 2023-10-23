В Новосибирской области несколько районов остались без света из-за урагана

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
В результате штормового ветра 15 населенных пунктов Новосибирской области остались без света, а более 900 жилых домов и семь социально значимых объектов оказались без электричества, по данным на 23 октября.
В данный момент проводятся работы по восстановлению электроснабжения в Черепановском районе, которые должны быть завершены к 14:00.
По прогнозам синоптиков, штормовая погода, с мокрым снегом и шквалистым ветром до 23 м/c, сохранится в регионе в ближайшие дни.