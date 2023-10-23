Холодный дождь заливает Новосибирск — ТОП-фото мокрого города

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Новосибирск заливает дождем. Многие жители города пожалели о том, что забыли сегодня свои зонтики. К тому же, такая погода сохранится на весь день.
По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске +6…8 ℃, ночью будет -1 ℃. Ожидается снег с дождем. Такая погода продержится в регионе практически всю неделю. На днях похолодает даже в дневное время до +2…0 ℃.
К тому же, в Новосибирской области сохраняется сильный ветер, порывы которого иногда достигали 27 метров в секунду. Уже есть и последствия стихии: падали дорожные знаки, срывало крыши.