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Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:26

Updated Сегодня, 03:26

Дождь в городе

Холодный дождь заливает Новосибирск — ТОП-фото мокрого города

23 октября 2023, 03:23
Фото: atas.info
Дождь в городе

Опубликованы фото дождя в Новосибирске

Утро понедельника для новосибирцев задалось не очень: на улице похолодало, а также продолжительное время идет дождь. К тому же, синоптики обещают еще и мокрый снег с ураганным ветром.

Новосибирск заливает дождем. Многие жители города пожалели о том, что забыли сегодня свои зонтики. К тому же, такая погода сохранится на весь день.

Фото: atas.info

По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске +6…8 ℃, ночью будет -1 ℃. Ожидается снег с дождем. Такая погода продержится в регионе практически всю неделю. На днях похолодает даже в дневное время до +2…0 ℃.

Фото: atas.info

К тому же, в Новосибирской области сохраняется сильный ветер, порывы которого иногда достигали 27 метров в секунду. Уже есть и последствия стихии: падали дорожные знаки, срывало крыши.

Фото: atas.info
Ураган со снегом приближается к Новосибирской области
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#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Снег#Дождь#Эмилия Губарева#Ветер
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