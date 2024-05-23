Грозы, ливни, град: Штормовое предупреждение объявили в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Уже сегодня вечером, 23 мая, и в ночь на пятницу, 24 мая, в Новосибирск нагрянет непогода. Так, порывы ветра будут доходить до 18-20 м/с. Из-за прохождения холодного фронта 24 мая днем ощутимо похолодает — до +20 градусов.
В случае ЧС нужно звонить по телефонам: 051, 218-68-88 или 227-44-44.
Это уже второй град с ливнями на этой неделе. Предыдущий раз погода испытывала горожан на прочность в понедельник, 20 мая. Тогда в некоторых районах затопило дороги.