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Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирске

Грозы, ливни, град: Штормовое предупреждение объявили в Новосибирске

23 мая 2024, 11:45
Фото: 1MI

Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирске

В городе снова разгуляется стихия, прогнозируют обильные осадки в сопровождении сильного ветра, предупреждает мэрия Новосибирска.

Уже сегодня вечером, 23 мая, и в ночь на пятницу, 24 мая, в Новосибирск нагрянет непогода. Так, порывы ветра будут доходить до 18-20 м/с. Из-за прохождения холодного фронта 24 мая днем ощутимо похолодает — до +20 градусов.

В случае ЧС нужно звонить по телефонам: 051, 218-68-88 или 227-44-44.

Районы с отсутствующими ливневками перечислили в мэрии Новосибирска
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Это уже второй град с ливнями на этой неделе. Предыдущий раз погода испытывала горожан на прочность в понедельник, 20 мая. Тогда в некоторых районах затопило дороги.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Ливень#Дождь#Штормовое предупреждение#Град
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