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Погубивший женщину пьяница-водитель получил всего 5 лет за ДТП под Новосибирском

Всего 5 лет дали пьяному водителю, на полном ходу сбившему женщину под Новосибирском

23 мая 2024, 08:39
Фото: 1MI

Погубивший женщину пьяница-водитель получил всего 5 лет за ДТП под Новосибирском

Сентябрьским вечером прошлого года водитель промчался на автомобиле Mitsubishi Outlander по селу Каменка, сбив женщину, идущую по дороге, напомнили в региональной прокуратуре.

60-летний водитель двигался с превышением скорости, проигнорировав предписание дорожного знака. На полном ходу автомобиль буквально снес женщину, ее отбросило на несколько метров. Она скончалась на месте. Ужасающие кадры происшествия запечатлели камеры видеонаблюдения.

Водитель попытался оставить место ДТП, но его удалось задержать. Выяснилось, что он был пьян.

Видео: Telegram-канал АСТ-54 Black

Водителя признали виновным по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Суд приговорил нарушителя к 5 годам отбывания наказания в колонии-поселении.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Видео#Новосибирск#ДТП#Суд#Приговор#Смертельное ДТП
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