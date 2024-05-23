Всего 5 лет дали пьяному водителю, на полном ходу сбившему женщину под Новосибирском

60-летний водитель двигался с превышением скорости, проигнорировав предписание дорожного знака. На полном ходу автомобиль буквально снес женщину, ее отбросило на несколько метров. Она скончалась на месте. Ужасающие кадры происшествия запечатлели камеры видеонаблюдения.