Всего 5 лет дали пьяному водителю, на полном ходу сбившему женщину под Новосибирском

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:43
60-летний водитель двигался с превышением скорости, проигнорировав предписание дорожного знака. На полном ходу автомобиль буквально снес женщину, ее отбросило на несколько метров. Она скончалась на месте. Ужасающие кадры происшествия запечатлели камеры видеонаблюдения.
Водитель попытался оставить место ДТП, но его удалось задержать. Выяснилось, что он был пьян.
Водителя признали виновным по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Суд приговорил нарушителя к 5 годам отбывания наказания в колонии-поселении.