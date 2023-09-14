Сбивший насмерть женщину в Новосибирской области водитель оказался бизнесменом

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
В Новосибирской области, возле села Каменка, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander с высокой скоростью сбил насмерть женщину. Видео с этим ужасным происшествием было опубликовано в Telegram-канале АСТ-54 Black.
После аварии водитель попытался скрыться, однако его задержали сотрудники ГИБДД. Очевидцы сняли на видео виновника ДТП, на котором видно, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
По информации Сиб.фм, за рулем оказался 59-летний Евгений Ш., который является бизнесменом в сфере строительно-монтажных работ. У него также имеется более 50 штрафов с 2016 года.
Представители Госавтоинспекции региона пока не прокомментировали произошедшее.