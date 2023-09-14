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Мужчина скрылся

Сбивший насмерть женщину в Новосибирской области водитель оказался бизнесменом

14 сентября 2023, 06:02
Фото: 1MI
Мужчина скрылся
59-летний Евгений Ш., бизнесмен в сфере строительно-монтажных работ, был задержан после того, как находясь в алкогольном опьянении, сбил и смертельно травмировал женщину под Новосибирском.

В Новосибирской области, возле села Каменка, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander с высокой скоростью сбил насмерть женщину. Видео с этим ужасным происшествием было опубликовано в Telegram-канале АСТ-54 Black.

После аварии водитель попытался скрыться, однако его задержали сотрудники ГИБДД. Очевидцы сняли на видео виновника ДТП, на котором видно, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По информации Сиб.фм, за рулем оказался 59-летний Евгений Ш., который является бизнесменом в сфере строительно-монтажных работ. У него также имеется более 50 штрафов с 2016 года.

Представители Госавтоинспекции региона пока не прокомментировали произошедшее.

Видео: АСТ-54
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#Транспорт#Видео#Эмилия Губарева
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