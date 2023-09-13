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Подросток пострадал

13-летний подросток получил тяжелые травмы в ДТП в Новосибирске — он ехал на самокате

13 сентября 2023, 04:40
Фото: ГИБДД по НСО
Подросток пострадал

В Новосибирске на пр. Карла Маркса водитель «Хонды» сбил 13-летнего подростка

Водитель автомобиля ХОНДА FREED SPIKE столкнулся с электросамокатом WHOOSH на перекрестке, в результате чего пострадал водитель электросамоката — 13-летний подросток.

В дневное время 12 сентября водитель автомобиля ХОНДА FREED SPIKE, родившийся в 1989 году, ехал по улице Космическая от улицы Новогодняя в сторону улицы Блюхера.

В это время, напротив дома № 33 на проспекте Карла Маркса, произошло столкновение с электросамокатом WHOOSH, управляемым водителем, родившимся в 2010 году, который двигался в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В результате этого ДТП тяжело пострадал подросток. Он был доставлен в лечебное учреждение с тяжелыми травмами.

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