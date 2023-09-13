13-летний подросток получил тяжелые травмы в ДТП в Новосибирске — он ехал на самокате

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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В дневное время 12 сентября водитель автомобиля ХОНДА FREED SPIKE, родившийся в 1989 году, ехал по улице Космическая от улицы Новогодняя в сторону улицы Блюхера.
В это время, напротив дома № 33 на проспекте Карла Маркса, произошло столкновение с электросамокатом WHOOSH, управляемым водителем, родившимся в 2010 году, который двигался в зоне регулируемого пешеходного перехода.
В результате этого ДТП тяжело пострадал подросток. Он был доставлен в лечебное учреждение с тяжелыми травмами.