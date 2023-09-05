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Знатоки ПДД утверждают, что пострадавшие автомобили были припаркованы неправильно

Массовое ДТП в Новосибирске: Honda влетела в Suzuki, помяты припаркованные автомобили

5 сентября 2023, 03:16
Фото: АСТ-54
Знатоки ПДД утверждают, что пострадавшие автомобили были припаркованы неправильно
Сразу несколько автомобилей пострадали в ДТП на перекрестке ул. Ленина и Революции в Новосибирске. Honda Airwave протаранил малышку Suzuki Swift, покорежены и припаркованные рядом автомобили.

В Железнодорожном районе Новосибирска на нерегулируемом перекрестке улиц Ленина и Революции автомобиль Honda Airwave врезался в машину Suzuki Swift. На фото, и сделанном явно с верхних этажей высотки бизнес-центра «Кобра» видно, что пострадали и припаркованные автомобили.

Авторы поста в паблике АСТ-54 «ВКонтакте» утверждают, что машины были припаркованы неправильно. И с ними трудно не согласиться, как минимум один из седанов стоит вплотную к пешеходной «зебре».

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Напомним, что утро 5 сентября началось жарко на дорогах Новосибирска. В 6 утра в Октябрьском районе уже разбился «всмятку» и сгорел седан Toyota Sprinter.

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#Происшествия#Дмитрий Тростников#Новосибирск#ДТП#Авария#Автомобиль
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