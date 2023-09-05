Массовое ДТП в Новосибирске: Honda влетела в Suzuki, помяты припаркованные автомобили

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
В Железнодорожном районе Новосибирска на нерегулируемом перекрестке улиц Ленина и Революции автомобиль Honda Airwave врезался в машину Suzuki Swift. На фото, и сделанном явно с верхних этажей высотки бизнес-центра «Кобра» видно, что пострадали и припаркованные автомобили.
Авторы поста в паблике АСТ-54 «ВКонтакте» утверждают, что машины были припаркованы неправильно. И с ними трудно не согласиться, как минимум один из седанов стоит вплотную к пешеходной «зебре».
Напомним, что утро 5 сентября началось жарко на дорогах Новосибирска. В 6 утра в Октябрьском районе уже разбился «всмятку» и сгорел седан Toyota Sprinter.