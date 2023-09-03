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Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Мальчик пострадал в ДТП с иномаркой

Под Новосибирском 4-летний пассажир пострадал в ДТП с пьяным водителем

3 сентября 2023, 11:44
Фото: ГИБДД НСО
Мальчик пострадал в ДТП с иномаркой
Четырехлетний мальчик попал в больницу после ДТП с двумя иномарками под Новосибирском 3 сентября. Виновником аварии стал пьяный водитель.

На Краснояровском шоссе, по словам очевидцев, столкнулись Lexus LS430 и Land Cruiser Prado. Первый автомобиль нарушил ПДД — выехал на встречку в неположенном месте.

«Пострадали 4-летний пассажир Toyota и 20-летняя пассажирка Lexus. Предварительно установлено, что водитель Lexus был в состоянии алкогольного опьянения», — сообщил представитель ГИБДД Новосибирской области Константин Шкабарня.

Также в ведомстве добавили, что «Лексус» управлял сибиряк без водительских прав.

Напомним, жуткое ДТП произошло накануне, вечером 2 сентября, недалеко от Искитима также с двумя иномарками по вине пьяного водителя. Он погубил себя и свою подругу.

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