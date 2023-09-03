Под Новосибирском 4-летний пассажир пострадал в ДТП с пьяным водителем

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
На Краснояровском шоссе, по словам очевидцев, столкнулись Lexus LS430 и Land Cruiser Prado. Первый автомобиль нарушил ПДД — выехал на встречку в неположенном месте.
«Пострадали 4-летний пассажир Toyota и 20-летняя пассажирка Lexus. Предварительно установлено, что водитель Lexus был в состоянии алкогольного опьянения», — сообщил представитель ГИБДД Новосибирской области Константин Шкабарня.
Также в ведомстве добавили, что «Лексус» управлял сибиряк без водительских прав.
Напомним, жуткое ДТП произошло накануне, вечером 2 сентября, недалеко от Искитима также с двумя иномарками по вине пьяного водителя. Он погубил себя и свою подругу.