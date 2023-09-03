«Настоящая мясорубка»: раскрыты подробности ДТП с двумя погибшими под Новосибирском

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Авария произошла недалеко от Искитима. Парочка ехала на «Хонде» по трассе и на 72 километре на скорости протаранила «Ауди».
«Это была настоящая мясорубка. Иномарки превратились в груду металла. Из салона вытекала кровь», — рассказали очевидцы.
На место ДТП приехали бригады скорой помощи и пожарные. Медицинская помощь потребовалась только водителю «Хонды» — 32-летней женщине, два ее пассажира мужчина и женщина скончались.
«Предварительно было установлено, что пострадавшая водитель была пьяна. Она решила обогнать автомобили в запрещенном месте и столкнулась с „Ауди“. Обе машины в результате съехали в кювет», — сообщил первый заместитель начальника Управления ГИБДД по Новосибирской области Андрей Кузнецов.
Водителя «Ауди» медики тоже осмотрели. Благо, ему удалось избежать травм.