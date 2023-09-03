«Настоящая мясорубка»: раскрыты подробности ДТП с двумя погибшими под Новосибирском

Жуткое ДТП с участием «Хонды» и «Ауди» произошло на Чуйском тракте под Новосибирском вечером 2 сентября. Погибли два человека, еще один попал в больницу.

Авария произошла недалеко от Искитима. Парочка ехала на «Хонде» по трассе и на 72 километре на скорости протаранила «Ауди». «Это была настоящая мясорубка. Иномарки превратились в груду металла. Из салона вытекала кровь», — рассказали очевидцы. На место ДТП приехали бригады скорой помощи и пожарные. Медицинская помощь потребовалась только водителю «Хонды» — 32-летней женщине, два ее пассажира мужчина и женщина скончались. «Предварительно было установлено, что пострадавшая водитель была пьяна. Она решила обогнать автомобили в запрещенном месте и столкнулась с „Ауди“. Обе машины в результате съехали в кювет», — сообщил первый заместитель начальника Управления ГИБДД по Новосибирской области Андрей Кузнецов. Водителя «Ауди» медики тоже осмотрели. Благо, ему удалось избежать травм. Читайте также: В Новосибирске мужчине зажало ногу бетонными плитами Карета скорой помощи перевернулась в Новосибирске — есть пострадавшие В Новосибирске мигрант пытался похитить мальчика с остановки