atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

«Настоящая мясорубка»: раскрыты подробности ДТП с двумя погибшими под Новосибирском

«Настоящая мясорубка»: раскрыты подробности ДТП с двумя погибшими под Новосибирском

3 сентября 2023, 08:19
Фото: ГИБДД НСО
Жуткое ДТП с участием «Хонды» и «Ауди» произошло на Чуйском тракте под Новосибирском вечером 2 сентября. Погибли два человека, еще один попал в больницу.

Авария произошла недалеко от Искитима. Парочка ехала на «Хонде» по трассе и на 72 километре на скорости протаранила «Ауди».

«Это была настоящая мясорубка. Иномарки превратились в груду металла. Из салона вытекала кровь», — рассказали очевидцы.

На место ДТП приехали бригады скорой помощи и пожарные. Медицинская помощь потребовалась только водителю «Хонды» — 32-летней женщине, два ее пассажира мужчина и женщина скончались.

«Предварительно было установлено, что пострадавшая водитель была пьяна. Она решила обогнать автомобили в запрещенном месте и столкнулась с „Ауди“. Обе машины в результате съехали в кювет», — сообщил первый заместитель начальника Управления ГИБДД по Новосибирской области Андрей Кузнецов.

Водителя «Ауди» медики тоже осмотрели. Благо, ему удалось избежать травм.

Читайте также:
В Новосибирске мужчине зажало ногу бетонными плитамиКарета скорой помощи перевернулась в Новосибирске — есть пострадавшиеВ Новосибирске мигрант пытался похитить мальчика с остановки
#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#ДТП#18+
Подпишитесь
Школьник из Новосибирска попросил Путина о селфи на уроке «Разговор о важном»
1 сентября, 15:07
Скидка 8 рублей в транспорте Новосибирска начала действовать с 1 сентября 2023
1 сентября, 03:51
Под Новосибирском покупатели избили продавца школьных товаров
Сегодня, 07:00
Уникальный аэроглиссер разработки КБ Туполева обнаружили под Новосибирском
Сегодня, 06:53
Новосибирец не верит в гибель Пригожина — появилась петиция
Вчера, 11:12
Стало известно, кто будет новым министром образования Новосибирской области
Вчера, 02:41