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Новосибирец застрял ногой между бетонными плитами

В Новосибирске мужчине зажало ногу бетонными плитами

3 сентября 2023, 06:13
Фото: МАСС
Новосибирец застрял ногой между бетонными плитами
Житель Новосибирска застрял ногой между бетонными плитами. Ему понадобилась помощь спасателей МАСС.

Вечером 2 сентября на улицу Грибоедова вызвали бригаду спасателей. Как выяснилось, 31-летнему мужчине зажало ногу бетонными плитами.

«Плиты эти оставили строители, которые работают рядом на стройплощадке. Мужчина случайно угодил в этот капкан. Шел в темноте и не заметил куда ступает. Благо, он не покалечился», — рассказали Atas.info очевидцы инцидента.

С помощью специальных устройств и инструментов специалисты освободили ногу сибиряка. Он не пострадал, даже не понадобилась помощь медиков.

Напомним, ранее спасатели в Новосибирске выручили мужчину, которого придавило автомобилем — сорвался домкрат. В тот раз сибиряк серьезно пострадал.

В Новосибирске мужчину придавил собственный автомобиль в гараже
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Спасатели#МАСС#18+
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