В Новосибирске мужчине зажало ногу бетонными плитами

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Вечером 2 сентября на улицу Грибоедова вызвали бригаду спасателей. Как выяснилось, 31-летнему мужчине зажало ногу бетонными плитами.
«Плиты эти оставили строители, которые работают рядом на стройплощадке. Мужчина случайно угодил в этот капкан. Шел в темноте и не заметил куда ступает. Благо, он не покалечился», — рассказали Atas.info очевидцы инцидента.
С помощью специальных устройств и инструментов специалисты освободили ногу сибиряка. Он не пострадал, даже не понадобилась помощь медиков.
Напомним, ранее спасатели в Новосибирске выручили мужчину, которого придавило автомобилем — сорвался домкрат. В тот раз сибиряк серьезно пострадал.