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В Новосибирске мужчину придавил собственный автомобиль в гараже

25 мая 2023, 03:30
Фото: МАСС
Новосибирца придавило машиной
Помощь спасателей потребовалась жителю Новосибирска, которого придавило машиной в гараже во время ремонта. Об этом инциденте рассказали представители МАСС.

Вчера, 24 мая, поздно вечером мужчина ремонтировал свой автомобиль Honda CR-V в гараже на улице Баженова. Внезапно домкрат сорвало, и машина упала на владельца, который лежал под ней.

На крики новосибирца сбежались соседи. Пока одни вызывали спасателей, другие пытались вызволить товарища из ловушки.

До приезда специалистов мужчину извлекли из-под машины. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, провели сердечно-лёгочную реанимацию. В тяжёлом состоянии его передали врачам в больницу.

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#Алина Шефер#Автомобиль#Спасатели#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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