В Новосибирске мужчину придавил собственный автомобиль в гараже

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:37
Updated Сегодня, 03:37
Вчера, 24 мая, поздно вечером мужчина ремонтировал свой автомобиль Honda CR-V в гараже на улице Баженова. Внезапно домкрат сорвало, и машина упала на владельца, который лежал под ней.
На крики новосибирца сбежались соседи. Пока одни вызывали спасателей, другие пытались вызволить товарища из ловушки.
До приезда специалистов мужчину извлекли из-под машины. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, провели сердечно-лёгочную реанимацию. В тяжёлом состоянии его передали врачам в больницу.