Toyota разбилась и пылала в 6 утра в страшном ДТП в Новосибирске

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Утро 5 сентября началось со страшного ДТП в Дзержинском районе, есть пострадавшие. «Водитель на большой скорости обогнал попутный автомобиль и влетел в оградительный блок», — сообщает паблик «АСТ-54» «ВКонтакте». Седан Toyota Sprinter от удара вспыхнул, но машину оперативно потушили другие водители, подоспевшие на помощь.
По предварительной информации в аварии есть пострадавшие. Подписчики АСТ-54 предполагают, что водитель был без документов на автомобиль, в нетрезвом состоянии и на чужой машине. Ждем комментариев ГИБДД.