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Автомобиль помогли погасить подоспевшие водители

Toyota разбилась и пылала в 6 утра в страшном ДТП в Новосибирске

5 сентября 2023, 01:56
Фото: АСТ-54 "ВКонтакте"
Автомобиль помогли погасить подоспевшие водители
Сегодня утром было жарко на перекрестке улиц Кошурникова и Лежена в Новосибирске. В 6:00, перед пересечением, со стороны Фрунзе, «всмятку» разбился автомобиль Toyota Sprinter. От удара машина загорелся.

Утро 5 сентября началось со страшного ДТП в Дзержинском районе, есть пострадавшие. «Водитель на большой скорости обогнал попутный автомобиль и влетел в оградительный блок», — сообщает паблик «АСТ-54» «ВКонтакте». Седан Toyota Sprinter от удара вспыхнул, но машину оперативно потушили другие водители, подоспевшие на помощь.

По предварительной информации в аварии есть пострадавшие. Подписчики АСТ-54 предполагают, что водитель был без документов на автомобиль, в нетрезвом состоянии и на чужой машине. Ждем комментариев ГИБДД.

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#Происшествия#Дмитрий Тростников#Новосибирск#ДТП#Пожар#Автомобиль
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