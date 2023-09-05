Toyota разбилась и пылала в 6 утра в страшном ДТП в Новосибирске

Утро 5 сентября началось со страшного ДТП в Дзержинском районе, есть пострадавшие. «Водитель на большой скорости обогнал попутный автомобиль и влетел в оградительный блок», — сообщает паблик «АСТ-54» «ВКонтакте». Седан Toyota Sprinter от удара вспыхнул, но машину оперативно потушили другие водители, подоспевшие на помощь.