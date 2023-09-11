Жуткая авария на трассе. Три человека пострадали в страшном ДТП под Новосибирском

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Published Сегодня, 02:56
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Утром 11 сентября произошло ДТП в Искитиме Новосибирской области. По сообщению источников из Telegram-канала «Новосибирск с огоньком», в результате аварии три человека получили травмы и были доставлены в больницу.
Очевидцы поделились видеозаписью происшествия, на которой видно два поврежденных автомобиля, перекрывающих дорогу на трассе.
В настоящее время на месте работают сотрудники ДПС, проводятся необходимые мероприятия по установлению причин и обстоятельств аварии.