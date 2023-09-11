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Есть пострадавшие

Жуткая авария на трассе. Три человека пострадали в страшном ДТП под Новосибирском

11 сентября 2023, 02:56
Фото: Новосибирск с огоньком
Есть пострадавшие

В Искитиме Новосибирской области три человека пострадали в ДТП

В Искитиме под Новосибирском произошло ДТП, в результате которого три человека пострадали и были отправлены в больницу, на месте работают сотрудники ДПС.

Утром 11 сентября произошло ДТП в Искитиме Новосибирской области. По сообщению источников из Telegram-канала «Новосибирск с огоньком», в результате аварии три человека получили травмы и были доставлены в больницу.

Очевидцы поделились видеозаписью происшествия, на которой видно два поврежденных автомобиля, перекрывающих дорогу на трассе.

В настоящее время на месте работают сотрудники ДПС, проводятся необходимые мероприятия по установлению причин и обстоятельств аварии.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирская область#ДТП#Искитим#Трасса#Эмилия Губарева#Искитимский район
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